Conseil des ministres : Un décret sur les 540 logements du PK 12

Le logement reste l’une des grandes priorités de l’action gouvernementale, conformément à la volonté du président Guelleh de mettre tout en œuvre afin que chaque citoyen de ce pays puisse avoir un toit décent au-dessus de la tête. Hier en conseil des ministres, entre autres sujets à l’ordre du jour, figurait un projet de décret définissant les critères d’éligibilité et de cession de la cité « 540 logements » de PK 12. Ces 540 logements font partie d’une série de logements sociaux construits pour les ménages à faible revenu. Il est important de noter que 30% de ces 540 logements seront attribués aux enseignants car l’amélioration des conditions de vie du corps enseignant fait aussi partie des engagements du gouvernement.

Toujours dans le domaine social, la secrétaire d’Etat aux affaires sociales a présenté au conseil un projet de décret portant création d’un comité de pilotage du projet d’Appui à la réalisation d’infrastructures socio-économiques et à la promotion des activités économiques dans les régions. Ce projet, le PARISER donc, vise à réduire les disparités économiques entre la capitale et les régions par la construction d’un certain nombre d’infrastructures socio-économiques et par la création de pôles économiques régionales. Il s’agit là d’un moyen efficace pour stopper l’exode rural et développer les régions. Le président Guelleh s’y est engagé dès son arrivée aux affaires il y a dix-sept ans.