Conseil des ministres : Barrer la route aux coupeurs de routes

Chef suprême des Armées et, à ce titre, premier responsable de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la République, le chef de l’Etat a ouvert les travaux du conseil des ministres d’hier par une communication sur les attaques récurrentes dans la région de Tadjourah, les motivations de leurs auteurs et les voies et moyens d’y faire face.

Pour le Président tout comme pour les plus hauts responsables des services de sécurité, il ne fait aucun doute que les attaques qui surviennent de façon récurrente sur la Nationale 9, entre Sagallou et Kalaf mais aussi sur les voies secondaires de cette région, n’ont qu’un objectif : saper le moral de la population et créer un climat d’insécurité dans la région afin de freiner le développement économique et social amorcé. Hier donc, après avoir pris connaissance de tous les éléments d’information relatifs à la dernière attaque en date, le chef de l’Etat a annoncé que toutes les mesures nécessaires allaient être prises pour que de telles attaques ne se produisent plus et pour que les malfaiteurs soient traduits en justice.

Quarante ans après son indépendance, la République de Djibouti n’entend pas se laisser intimider par des bandes armées à la solde d’un pays étranger. Le chef de l’Etat a indiqué hier en conseil des ministres que tous les moyens nécessaires allaient être déployés pour barrer la route aux coupeurs des routes. Bref, le temps est venu, estime le Président, de terroriser les terroristes.

ABS