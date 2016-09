Sous la Présidence de M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, Chef du Gouvernement, a eu lieu hier, Mardi 6 Septembre 2016, la 14ème Séance du Conseil des Ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants :

Ministère de l’Intérieur.

1.- Projet de Loi portant statut des réfugiés en République de Djibouti

Le projet de Loi a pour objet de renforcer et consolider l’arsenal juridique national régissant les conditions d’asile et le statut des réfugiés en République de Djibouti. Depuis son accession à l’indépendance, notre pays est respectueux de ses engagements internationaux en matière d’asile ; cela s’est manifesté notamment par sa tradition d’accueil des réfugiés sur son territoire et par son adhésion aux différents instruments juridiques internationaux relatifs au statut des réfugiés. Ce projet de Loi vise à intégrer les dispositions principales de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de son protocole additionnel. Ce texte énonce aussi les droits fondamentaux. Il définit également le cadre juridique concernant les conditions et les procédures d’octroi du statut des réfugiés et de son retrait. L’adoption de ce projet va permettre à notre pays d’être en totale conformité avec les obligations internationales et démontre sa volonté de mettre en œuvre ses instruments juridiques.

Présidence de la République.

2.- Projet de Décret portant mise en place d’un Conseil de Développement Economique de Djibouti.

Le présent projet de Décret a pour objet la création d’un Conseil de Développement Economique de Djibouti. Dans le cadre de la politique d’industrialisation et d’amélioration du climat des affaires, le Gouvernement a décidé de mettre en place un organe d’orientation et de prise de décision chargé de veiller à la cohérence des activités de l’Etat pour la promotion d’ne croissance économique durable.

Ce nouvel organe, placé sous l’autorité du Président de la République sera chargé de superviser et de coordonner l’action des différents ministères et institutions nationales dans la planification et l’exécution des politiques de développement économique favorisant le développement industriel et commercial et la création d’emplois.

L’objectif visé est de mettre à la disposition du Gouvernement un outil de formulation et de pilotage stratégique de la politique économique.

3.- Projet de Décret portant approbation des statuts de la fondation «Fondation Droit à un Logement ».

Le présent projet de décret a pour objet d’approuver les statuts de la fondation « Fondation Droit à un Logement ». Face à la pénurie en habitat et logement dans notre pays, le Président de la République avait lancé en 2015 un programme de construction des logements sociaux dans les régions et dans la capitale dont l’objectif est de venir en aide aux familles à faible revenu. Ainsi pour accélérer ce programme, il est fondé par Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, la « Fondation Droit à un Logement », personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux associations et à celles concernant les organisations reconnues d’utilité publique. Cette fondation a pour but de favoriser toute action visant à appuyer la construction des parcelles appartenant aux personnes ayant bénéficié du programme. Plus largement la fondation se donne pour mission d’initier ou soutenir toute action en faveur de l’accès au logement pour tous. Elle va accompagner les programmes relatifs à l’auto-construction et appuyer les actions de mise en valeur des bénéficiaires des parcelles octroyées et encourager la promotion et les opérations favorisant l’accès au logement. La création de cette fondation va permettre de résoudre le problème de l’habitat et répondre aux besoins des citoyens et soutenir toute action en faveur de l’accès au logement pour tous.

4.- Projet de décret portant nomination d’un Directeur Général à l’ODDEG.

Dr. Kayad Moussa Ahmed est nommé directeur général de l’office djiboutien de développement de l’énergie géothermique.

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, porte-parole du Gouvernement

5.- Projet de Décret portant affectation de cinq nouveaux Ambassadeurs.

* M. Aden Hassan Aden est affecté à l’Ambassade de la République de Djibouti en République Fédérale de Somalie (Mogadiscio).

* M. Dayib Doubad Robleh est affecté à l’Ambassade de la République de Djibouti au Qatar (Doha).

* Mme Kadra Ahmed Hassan est affectée à la Mission Permanente de la République de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève (Suisse).

* M. Mohamed Douhour Hersi est affecté à l’Ambassade de la République de Djibouti en Egypte (Le Caire).

* M. Mohamed Ali Issa est affecté à l’Ambassade de la République de Djibouti au Yémen (Sanaa).

Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

6) Projet d’Arrêté portant agrément à la profession d’Huissier de Justice.

Le projet d’Arrêté a pour objet l’agrément à l’exercice de la profession d’Huissier de Justice à Madame Moumina Kamil Hassan, conformément aux dispositions de la Loi relative à la profession d’Huissier de Justice.

Ministère du Budget.

7.- Projet d’Arrêté portant affectation d’une parcelle de terrain au Ministère de l’Equipement et des Transports.

Il est affecté au profit du Ministère de l’Equipement et des Transports une parcelle de terrain d’une superficie de 150.000 mètres carrés sise à Doraleh. Cette parcelle est mise à la disposition des gardes-côtes djiboutiens.

8.- Projet d’Arrêté portant attribution d’une parcelle de terrain au profit de la Société Fabtech Engineering Eurl-Djibouti.

Il est affecté à la Société Fabtech Engineering Eurl-Djibouti une parcelle de terrain d’une superficie de 20 hectares sise à Balbala. Cette parcelle de terrain est destinée à l’implantation d’une usine de métallurgie.

Communications :

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Porte-parole du Gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait un compte-rendu de la participation du Président de la République à la TICAD VI qui s’est tenue à Nairobi, les 27 et 28 août 2016 ainsi qu’au 27ème Sommet socio-économique Arabe qui s’est tenu du 25 au 26 juillet 2016 à Nouakchott (Mauritanie) et à la 27ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui s’est tenue les 17 et 18 juillet 2016 à Kigali (Rwanda). Il a fait également un rapport de la 14ème Commission Mixte Ministérielle Djibouti-Ethiopie qui s’est tenue du 18 au 22 juillet 2016 à Addis-Abeba.

Le Ministre de l’Equipement et des Transport, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, a fait un compte-rendu de sa visite de travail au Maroc du 31 juillet au 2 août 2016.

Le Ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, a fait un compte-rendu de la visite de travail qu’il a effectuée en Egypte du 14 au 17 août 2016.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a fait rapport de la visite de travail qu’il a effectuée à Addis-Abeba du 24 au 28 juillet 2016.

La ministre déléguée auprès du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, chargée du Logement, Amina Abdi Aden, a fait un compte-rendu de la mission de travail qu’elle a effectuée au Maroc du 24 au 29 juillet 2016.

Le ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation, M. Hassan Houmed Ibrahim, a fait un compte-rendu de la 14ème Conférence Ministérielle des Nations Unies pour le Commerce et le Développement qui s’est tenue du 17 au 22 juillet à Nairobi.

Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a fait un rapport de sa participation aux 31èmes olympiades de Rio, du 5 au 21 août 2016 au Brésil.