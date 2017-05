Sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef du Gouvernement a eu lieu ce Mardi 9 Mai 2017, la 11ème Séance du Conseil des Ministres.

On été examinés et approuvés les textes suivants :

Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications.

1.- Communication sur le projet Smart Africa.

Le Ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications a fait une communication au Conseil sur le projet Smart Africa. Ce projet est un programme qui ambitionne de réduire la fracture numérique entre les pays de l’Afrique subsaharienne et vise à connecter tout le continent africain grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication. Cette initiative a pour objectif de permettre à l’ensemble du continent de bénéficier d’un réseau Internet interafricain.

Le Ministre a informé de l’adhésion de notre pays à l’Alliance Smart Africa suite aux échanges en soulignant que ce projet était en parfaite cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de développement de Djibouti pour une croissance accélérée et la réduction de la pauvreté. Les objectifs visés par ce projet sont notamment d’attirer les investissements dans le secteur des TIC, renforcer les capacités et développer les compétences, promouvoir le développement technologique et l’innovation, faciliter la création des nouvelles industries et de nouveaux emplois. Il a précisé que l’Alliance Smart Africa avait identifié des projets d’envergure portés par chaque pays membre pour atteindre les objectifs dans la transformation de l’Afrique numérique et notre pays est chargé de développer l’infrastructure et les capacités de stockage et de traitement des données en Afrique, notamment le data center.

Il s’agit également de mettre en place des cadres juridiques et réglementaires adéquats pour attirer des investissements dans les infrastructures de centres africaines de données sécurisées et évolutives. L’objectif étant de maintenir le trafic local, promouvoir l’hébergement de contenu local et développer l’écosystème local de l’internet. Enfin, il a également fait part des actions à mener dans le cadre de ce projet, notamment la phase d’étude du projet phare qui cible jusqu’à 10 centres de données dans les Etats Membres de Smart Africa.

Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

2.- Projet de Loi modifiant et complétant le Code de Commerce.

Ce présent projet de Loi vise la protection des actionnaires notamment minoritaires. Ce projet reconnait aux actionnaires minoritaires des droits notamment un accès total aux documents relatifs aux conventions entre les dirigeants et la société qui peuvent être source de conflit d’intérêt, le droit d’intenter une action en justice contre l’auteur ou les auteurs qui ont commis la faute. Il donne aux actionnaires minoritaires la possibilité de convoquer les assemblées des actionnaires et d’avoir un accès plus large aux documents comptables et financiers de la société le contrôle des documents financiers. Il introduit dans les organes de la société et plus particulièrement dans le conseil d’administration, la fonction d’administrateur indépendant qui est une personnalité choisie pour ses compétences. L’objectif visé est celui de l’amélioration du climat des affaires et de la protection adéquat des actionnaires minoritaires. Il s’inscrit dans l’optique de la sécurité juridique des investissements et permettra de renforcer les rapports entre les actionnaires dans l’intérêt de la société.

Ministère du Budget.

3.- Projet de Loi portant modification du Code Général des Impôts.

Confronté à un environnement régional en mutation rapide, caractérisé par la forte concurrence et pour éviter d’être marginalisé, notre pays s’est engagé dans une politique de réduction des goulots de toute nature qui vont à l’encontre de l’amélioration du climat des affaires. Ce présent projet de Loi modificatif du Code Général des Impôts s’inscrit dans ce cadre et vise à réviser diverses dispositions du Code. Ce projet introduit un dispositif attractif pour la création des Petites et Moyennes Entreprises et vise à exempter des droits de la patente d’activité durant les trois premières années à toutes les créations d’entreprises afin d’encourager notamment les jeunes entrepreneurs, abroger le droit proportionnel et exonérer les droits d’enregistrements du capital des entreprises et simplifier la TVA applicable en zone franche. Ces mesures ont pour objectif l’instauration d’un cadre fiscal moderne et attractif et de promouvoir l’investissement privé. Ces réformes globales s’inscrivent particulièrement dans la réalisation d’une stratégie de modernisation de notre système fiscal et permettront d’améliorer le climat des affaires en vue d’instaurer une économie solide et capable de faire face aux défis et de la compétitivité.

Ministère du Travail, chargé de la Réforme et de l’Administration.

4.- Projets de Décrets portant nomination.

Sont nommés :

-M. Abdi Ilmi Achkir, Secrétaire Général du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements ;

-M. Mohamed Ahmed Sultan, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

-M. Ali Daoud Houmed, Directeur Général du Fonds de Développement Economique de Djibouti;

-M. Okieh Kaourah Fatah, Secrétaire Exécutif du Haut Conseil Islamique ;

-M. Elmi Nour Djama, Directeur Général du Diwan des Biens Waqfs ;

-M. Souleiman Houssein Moussa, Directeur Général du Diwan de la Zakat ;

-M. Omar Elmi Mohamed, Directeur Général de l’Office Djiboutien des Droits d’Auteur ;

-M. Doualeh Hassan Ahmed, Directeur de la Culture ;

-M. Abdourahim Mohamed Hamid, Directeur des Bureaux Régionaux au Ministère des Affaires Musulmanes ;

-Mme. Nabiha Moumin Waberi, Directrice de l’Institut Djiboutien des Arts ;

– MM. Mohamed Houssein Doualeh, Abdisalam Farah Magareh, Bachir Bileh Guelleh, Ousman Bouh Odowah, Bachir Houssein Warsama, Samrieh Djama Guessod, Conseillers Techniques du Ministre des Affaires Musulmanes ;

-M. Said Ismaël Hassan, Conseiller Technique du Ministre du Budget ;

-Mme. Maryam Said Ibrahim, Conseillère Technique du Ministre de l’Agriculture.

Communications :

* Le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Investissements, a fait un compte rendu sur sa visite de travail à Singapour du 23 au 27 avril 2017.

* Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-parole du Gouvernement, a fait un compte rendu sur sa visite de travail aux Emirats Arabes Unis du 03 au 04 mai 2017.

* Le Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, a fait un rapport de mission sur sa participation aux travaux des Réunions Annuelles de Printemps de la Banque Mondiale/FMI du 17 au 24 avril 2017 à Washington.

* Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, a fait un compte rendu sur ses visites de travail effectuées au Maroc et en Chine respectivement du 17 au 22 Avril et du 1er au 05 mai 2017.

* Le Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, a fait un compte rendu sur sa participation au 1er Sommet Turquie/Afrique des Ministres de l’Agriculture et au Forum Agrobusiness tenus du 27 au 28 avril 2017 en Turquie.

* La Ministre de la Femme et de la Famille, a fait rapport sur sa visite de travail au Maroc du 26 au 28 avril 2017.