Sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef du Gouvernement a eu lieu ce Mardi 25 Avril 2017, la 10ème Séance du Conseil des Ministres. En début de séance, le Conseil a longuement débattu des agressions au Nord du pays perpétrés par des éléments armés. Ces attaques sur les personnes et les biens sont destinés à déstabiliser la région qui connait un essor économique en raison de la mise en service prochaine des infrastructures portuaire et routière et à saboter le développement économique de notre pays. Face à ces tentatives de déstabilisation et d’insécurité, le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour éliminer la menace et poursuivre les auteurs responsables afin de les traduire devant la justice pour qu’ils répondent de leurs méfaits. Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer l’autorité de l’Etat, la sécurité et la stabilité.

Ont été examinés et approuvés les textes suivants :

Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.

1.- Projet de Loi portant modification de la Loi n°165/AN/16/7ème L portant ratification de l’Accord de prêt du Programme de Gestion des Eaux et des Sols (PROGRES).

Ce projet de Loi a pour objet de modifier et compléter la Loi n° 165/AN/16/7ème L portant ratification de l’Accord de Prêt pour le Programme de Gestion des Eaux et des Sols signé le 23 janvier 2017 entre la République de Djibouti et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Ce projet composé d’un prêt d’un montant de 1 milliards de FD et d’un Don d’un montant d’environ 54 millions de FD permettra de remédier à la pénurie d’eau que connaît la population rurale. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie et à réduire la pauvreté au sein des communautés rurales et des populations nomades de façon durable. Le Programme de Gestion des Eaux et des Sols sera déployé dans les régions d’Arta, de Dikhil et de Tadjourah et couvrira un total de 13 parcours et bénéficiera à quelque 66 400 personnes. Ce projet va permettre d’améliorer les structures de collecte des eaux de surface ainsi que la restauration et la régénération des pâturages.

Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

2.- Projet de Décret portant agrément à l’exercice de la profession d’Avocat.

L’agrément à l’exercice de la profession d’Avocat est accordé à Monsieur Ahmed Houssein Hassan, conformément aux dispositions de la Loi n°236 relative à la profession d’Avocat.

Ministère du Budget.

3.- Projet d’Arrêté portant affectation de terrain au Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie pour le Centre d’Excellence et d’Incubation de l’Entreprenariat.

Le Projet d’Arrêté a pour objet l’affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 14.240 m² destinée à l’implantation d’un Centre d’Excellence et d’Incubation de l’Entreprenariat. Ce Centre d’incubation est une structure d’accompagnement de projets de création d’entreprises, notamment dans le domaine industriel. Il sera le lieu d’éclosion d’unités de très petites, petites et moyennes entreprises et industries. Ce Centre aura pour mission de contribuer à la promotion et au développement de l’entreprenariat à travers l’acquisition d’un savoir faire et de compétence. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’implantation de projets pouvant accroitre la part de production industrielle dans notre PIB.

Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.

4.- Projets de Décret portant nomination au Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.

Sont nommés :

* M. Mohamed Ahmed Farah, Secrétaire Général par intérim du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports ;

* M. Moussa Ali Mohamed, Inspecteur Général par intérim du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse

et aux Sports.

* MM. Wahib Hamadou Mohamed, Mahamoud Nour Djibril, Mmes. Kaltoum Farah Said et Deka Ali Idileh, Conseillers Techniques du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.

5.- Projets de Décret portant nomination.

Sont nommés :

* M. Hassan Robleh Obsieh, Directeur Général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

* M. Dabar Adaweh Ladieh, Directeur Général de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti.

* Mme Hana Farah Assoweh, Conseillère Technique du Ministre du Travail.

* M. Omar Assoweh Guedi, Conseiller Technique du Ministre chargé des Investissements et M. Houssein Abdillahi Kayad, Conseiller Technique du Premier Ministre.

Communications :

Le Ministre des Affaires Etrangères a fait une communication sur la visite d’Etat à Djibouti du Président Rwandais Paul Kagamé. Cette visite a permis de renforcer les liens d’amitié et de coopération bilatérale. Plusieurs accords de coopération ont été signés dans les domaines Economiques, Transports, et des Nouvelles Technologies. Il a fait part également de la 1ère visite officielle du Secrétaire d’Etat Américain à la Défense à Djibouti. Cette visite a porté sur le renforcement et l’affermissement des liens de partenariat entre les deux pays ainsi que la coopération dans les domaines économiques et de la sécurité.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a informé le Conseil sur le lancement de la première édition de la compétition intitulée « Olympiades des Métiers » du 25 au 29 avril 2017 en partenariat avec les entreprises du secteur privé. L’objectif de cette olympiade est de valoriser les jeunes qui ont fait un choix de l’Enseignement technique et professionnelle, contribuer à la reconnaissance du système national de l’ETFP et faciliter l’accès à l’emploi des jeunes.

Le Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration a communiqué sur le bilan et l’évaluation des horaires de travail à la suite des changements d’horaires de travail dans le secteur public mis en place en janvier 2017 dans le cadre de la modernisation de l’administration publique afin de la rendre plus performante et efficiente. Il a indiqué que cette mesure a permis de répondre aux attentes des usagers et à améliorer le rendement des agents de l’Etat. Durant le mois de Ramadan, les horaires de travail de l’Administration et des entreprises publiques seront modifiés de 09h00à 15h00. Il a également fait un compte rendu sur sa participation à la 44ème Session de la Conférence Arabe du Travail qui s’est tenue du 09 au 16 avril 2017 au Caire.

Le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Hassan Omar Mohamed, a fait un compte-rendu sur sa participation à la 34ème Session du Conseil des Ministres Arabes de l’Intérieur qui s’est tenu du 5 au 6 avril 2017 à Tunis.

Le Ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, a fait un compte rendu sur sa visite officielle en Azerbaïdjan du 12 au 15 mars 2017.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et la Ministre Déléguée chargée du Logement ont fait un rapport de mission sur leur participation aux travaux des Réunions de Printemps du Groupe de la Banque Mondiale qui s’est tenu du 17 au 23 avril 2017 à Washington.

Le Ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications a informé de l’organisation de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Il a fait rapport également sur sa visite de travail à Genève du 31 mars au 2 avril 2017.

La Secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales a fait un compte rendu sur sa visite de travail à Tunis du 19 au 21 avril 2017.