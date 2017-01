Sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef du Gouvernement a eu lieu hier, Mardi 24 Janvier 2017, la 3ème Séance du Conseil des Ministres.

Ont été examinés et approuvés les textes suivants :

Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.

1.- Projet de Loi portant ratification de l’Accord de financement pour le projet de développement pour la gouvernance du secteur privé et du secteur financier.

Le projet de Loi a pour objet la ratification d’un Accord de financement additionnel d’un montant d’environ 900 millions FD entre la République de Djibouti et l’Association Internationale de Développement. Ce financement vise à favoriser l’émergence d’un secteur privé dynamique créateur d’emplois et de croissance. L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration du climat des affaires et de s’attacher à créer les conditions nécessaires aux réformes réglementaires et juridiques ainsi qu’à soutenir la modernisation du secteur financier par le biais de l’instauration d’un système national de paiement. L’adoption de ce projet va développer le secteur privé et contribuer à la lutte contre la pauvreté.

Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements.

2.- Projet d’Arrêté portant approbation et rendant exécutoire le Budget Prévisionnel de l’exercice 2017 du Fonds de Développement Economique de Djibouti (FDED).

Le budget prévisionnel du Fonds de Développement Economique de Djibouti pour l’exercice 2017 est arrêté en produit à plus de 490 millions FD. Le FDED est une institution de financement des projets qui joue un rôle dans le développement économique et social du pays, notamment l’accompagnement des projets structurants. Ce budget 2017 vise la réalisation des objectifs stratégiques notamment poursuivre les efforts de soutien à la promotion du secteur privé notamment les projets créateurs d’emplois durables. En 2017, le Fonds prévoit de mettre en œuvre un programme d’intervention à moyen et long terme pour soutenir le secteur privé notamment le financement de 400 projets PME/PMI couvrant tous les secteurs d’activités ainsi que le renforcement, le suivi et le contrôle des performances des activités.

Présidence de la République.

3.- Projet d’Arrêté portant approbation du Budget Prévisionnel 2017 de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG).

Le budget prévisionnel de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique pour l’exercice 2017 est arrêté en charges et en produits à plus de 630 millions FD. Ce budget est élaboré dans un contexte d’accélération et de renforcement du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont regorge notre pays. En 2017, l’ODDEG prévoit l’expansion de ses activités par la réception d’une grande foreuse de 225 tonnes en plus de la foreuse CF2000 de 40 tonnes, la réalisation des forages de confirmation dans l’ensemble du territoire national à savoir les sites de Gaalalé-Koma, Hanlé-Garabbayis et Nord-Goubhet et des nouvelles études de surface et des études complémentaires (études géophysique, géologique et géochimique) sur les différents sites géothermiques notamment le site de PK20-Ambado, Arta et Nord-Goubhet. En 2017, l’Office va poursuivre le programme d’exploration de ressources géothermiques, renforcer et assurer la formation des ingénieurs à travers des programmes de formation académiques et techniques.

Ministère du Budget.

4.- Projet d’Arrêté portant affectation d’une parcelle de terrain au profit du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

Le projet d’Arrêté a pour objet l’affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2308m² située dans l’enceinte de l’ancienne gare au profit du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaire, chargé des Droits de l’Homme. Cette parcelle de terrain est destinée à l’implantation de la Cour Suprême.

Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Wakfs.

5.- Projet d’Arrêté portant approbation du Budget Prévisionnel de l’exercice 2017 du Diwan de la Zakat.

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2017 du Diwan de la Zakat est arrêté en produits à plus de

87 millions FD. Les recettes prévisionnelles sont en augmentation et proviennent essentiellement des produits de la Zakat. Le Diwan de la Zakat est chargée de la collecte et de la distribution de la Zakat, la gestion des revenus de la Zakat, ainsi que la gestion du programme de parrainage des orphelins. En 2017, le Diwan de la Zakat mettra l’accent sur les objectifs suivants : améliorer la gestion, la sensibilisation et la mobilisation des communautés ainsi que la poursuite du programme de parrainage.

Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.

6.- Projet de Décret portant nomination d’un Conseiller Technique du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

* Monsieur Aroun Omar Aden, Inspecteur de l’Education Nationale, est nommé Conseiller Technique du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Communications:

Le Ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, a fait un compte-rendu de sa visite officielle à Copenhague (Danemark) du 16 au 19 janvier 2017.

Le Ministre Délégué chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation, Monsieur Hassan Houmed Ibrahim, a fait un compte-rendu de sa participation au 8ème Forum d’Affaires et d’Investissement Touristique pour l’Afrique qui s’est tenu du 17 au 21 janvier 2017 à Madrid.

Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Monsieur Hassan Mohamed Kamil, a fait un rapport de mission sur sa visite de travail en Suisse du 9 au 12 janvier 2017.