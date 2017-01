Sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef du Gouvernement a eu lieu hier, Mardi 17 Janvier 2017, la 2ème Séance du Conseil des Ministres.

Ont été examinés et approuvés les textes suivants :

Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.

1.- Projet de Loi modifiant les dispositions de la Loi n°28/AN/7ème L portant amendement de la Loi n°153/AN/12/6ème L instituant le tarif applicable aux permis de travail pour les travailleurs étrangers en République de Djibouti.

Le projet de Loi a pour objet la rationalisation des tarifs du permis de travail délivrés aux travailleurs étrangers. Afin de mieux réguler le marché du travail et compte tenu de la réalité, il a été décidé d’instaurer un barème selon les secteurs d’activités. Ces aménagements visent à mettre en place des catégories pour les autorisations de travail, d’adapter et rendre cohérent en tenant compte de la situation du marché du travail. Il permettra de protéger les métiers accessibles aux Djiboutiens et de créer un environnement favorable au développement des affaires et à la création d’emplois.

2ème Projet de Décret portant Organisation de l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle.

En application de la Loi n°203/AN/07 du 22 décembre 2007, ce projet de Décret définit l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle. Cette Structure est chargée de favoriser l’accès des jeunes au marché de l’emploi. Elle a pour mission aussi de collecter, traiter et exploiter les données portant sur l’emploi et les qualifications. Ce projet prévoit la création des nouvelles structures adaptées aux exigences aptes à permettre l’exécution de ses missions et permettra également de renforcer la mise en œuvre des programmes actifs du marché du travail, la promotion et la coordination du dispositif national d’insertion professionnelle, ainsi que le suivi des indicateurs clés des marchés de l’emploi et la formation spécifique.

3.- Projet de Décret portant nomination d’une Secrétaire Générale au Secrétariat d’Etat, chargé des Affaires Sociales.

* Mme Ifrah Ali Ahmed est nommée Secrétaire Générale au Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales.

Ministère de la Femme et de la Famille.

4.- Projet de Loi portant Organisation du Ministère de la Femme et de la Famille.

Le projet de Loi a pour objet l’organisation du Ministère de la Femme et de la Famille qui a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’intégration de la femme dans le processus de développement du pays. Le projet de Loi précise l’organisation, le fonctionnement et les missions des différentes structures du Ministère, notamment des directions centrales et des institutions de tutelle. Ce nouvel organigramme s’inscrit dans le cadre du renforcement des politiques et programmes en matière d’autonomisation des femmes et l’amélioration des conditions de vie des familles. Ce texte traduit aussi la consolidation des acquis et vise à donner sa pleine efficacité opérationnelle en dotant ce département d’outils performants dédiés au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis.

5.- Projet de Décret portant modification du Décret n°2000-0028/PR portant création du «Grand Prix du Chef de l’Etat pour la Promotion de la Femme».

Le projet de Décret vise à réorganiser la constitution, l’attribution et les modalités de sélection des nominées du Grand Prix du Chef de l’Etat pour la promotion de la femme instauré en 2000 et ceci dans le but d’une plus grande efficacité. Cet aménagement a pour objectif d’une part d’encadrer les lauréats du Grand Prix et d’autre part de suivre et mesurer l’impact du projet récompensé. Les principales innovations de ce projet de texte sont la constitution de trois distinctions spécifiques : un prix honorifique, un prix à caractère économique et un prix à caractère social. L’adoption de ce projet permettra de tenir compte du contexte actuel en mettant l’accent sur la concrétisation et le développement des projets à caractère social et économique portés par les femmes.

Communications :

* Le Premier Ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, a fait rapport sur sa participation au 27ème Sommet Afrique-France pour le Partenariat, la Paix et l’Emergence qui s’est tenu du 13 au 14 janvier 2017 à Bamako.

* Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, a présenté le rapport de mission sur sa visite de travail en Chine, du 6 au 11 janvier 2017.

* Le Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration, M. Hassan Idriss Samrieh, a fait un compte-rendu de sa visite de travail à à Doha, du 3 au 8 janvier 2017.