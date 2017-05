Consécration pour le président de la fédération Djiboutienne d’athlétisme : Le président du CIO M. Thomas Bach décore M. Cheicko

Le président du CIO M. Thomas Bach a décoré de la médaille olympique du CIO M. Cheicko président de la fédération Djiboutienne d’athlétisme, le 09 mai au Sheraton lors d’un Gala organisée par l’ACNOA. Un hommage exceptionnel pour Cheicko, l’homme qui a redressé l’athlétisme national.

Depuis que Mohamed Ahmed Cheik Cheicko est à la tête de la FDA, l’athlétisme national a connu des heures de gloire. Le mérite revient à lui ainsi qu’à son staff et surtout aux athlètes comme Ayanleh Souleiman qui ont redoré le blason national.

Rendons hommage à Cheicko. Mohamed Ahmed Cheikh plus communément appelé ‘’Cheicko’’ ne tarit pas d’éloges quand il parle des étoiles montantes de l’athlétisme djiboutien.

Pour lui comme pour tous les autres membres de la direction de la FDA, les athlètes Ayanleh Souleiman, Moumin Guelleh ou Hiis Bachir ont ouvert une nouvelle page en or de l’histoire de l’athlétisme djiboutien. Le fait ne relève pas du hasard. ‘’ Il est le fruit d’un travail de longue haleine que nous récoltons aujourd’hui’’, nous a dit Cheicko sous le coup de l’émotion en recevant la médaille olympique des mains du président du CIO. Cheicko affirme que la fédération mise plus sur le demi-fond que le marathon avec une nette tendance sur le 5000 et 1500 mètres. ‘’ Nous avons perdu trop de temps sur le marathon et il nous faut dès à présent assurer la relève des Ayanleh et autres’’ a-t-il indiqué en substance. Quant au bilan de la FDA, Cheicko le résume d’un ton sobre à 17 médailles dont 8 en or.