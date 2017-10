« Connecter les nouvelles générations aux pratiques d’un monde de plus en plus rapide » déclare le chef de l’Etat, Ismaïl Omar Guelleh

Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a décrit l’école de l’excellence comme « un des dispositifs à travers lesquels notre société entend mieux s’insérer dans un monde de plus en plus sophistiqué et de plus en plus intelligent ».

Il a fait hier cette déclaration, au palais présidentiel, à la faveur d’un point de presse avec les médias nationaux. « Après le droit à l’Education pour tous, réforme menée avec succès, nous avons estimé que notre pays se devait de remédier à un retard pris dans le domaine de la qualité de son enseignement », a indiqué le chef de l’Etat.

« Cet objectif récent de notre système éducatif a débuté avec une série de mesures dont, la réduction du nombre d’élèves par classe, la réalisation d’un nombre sans cesse continu d’établissements scolaires… », a-t-il rappelé.

« L’Ecole d’Excellence s’ajoute donc à la série de réformes engagées en vue du renforcement de la qualité de notre enseignement », a fait valoir le président de République.

« Il s’agit d’un établissement qui accueillera, à l’issue d’un test préalable, les enfants les plus éveillés et les mieux à mêmes d’assimiler rapidement les connaissances intellectuelles» a expliqué le président Guelleh.

« La caractéristique particulière de cet établissement scolaire c’est la place de choix qu’il concède au recours à l’informatique et au numérique dans le processus d’apprentissage en classe », a-t-il poursuivi.

« Le statut prééminent accordé au recours à l’informatique au sein de l’Ecole de l’Excellence est loin d’être anodin » a fait remarquer le Président de la République.

« Il s’inscrit dans le droit fil de notre volonté de connecter les nouvelles générations aux pratiques d’un monde de plus en plus rapide où, les connaissances se transmettent essentiellement à travers les technologies de l’information et du numérique » a-t-il conclu.