Conférence sur la sécurité de l’environnement à Djibouti

Une plateforme d’échange, de concertation et de partage d’information pour trouver les voies et moyens de faire face aux problèmes environnementaux auxquels le pays est confronté.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, et le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Djibouti, Alexander Hamilton, ont conjointement présidé hier, au palace Kempinski, la cérémonie solennelle d’ouverture du symposium sur la sécurité de l’environnement à Djibouti dont les travaux s’achèveront mercredi prochain.

A la recherche des voies et moyens de faire face aux problèmes environnementaux

Le but de cette conférence est de faciliter le dialogue sur les questions de la sécurité environnementale à Djibouti et l’objectif principal est de promouvoir la coopération inter-agences et de renforcer le cadre institutionnel ainsi que les capacités de sécurité de l’environnement à Djibouti.

A ce titre, l’atelier couvrira des sujets tels que les défis de la sécurité environnementale, l’eau et la sécurité énergétique, la télédétection, la gestion des données et de modélisation, les questions liées à l’océan et au littoral, la santé publique et la gestion des déchets, et la lutte contre le trafic d’espèces sauvages. Ce symposium constitue ainsi une plateforme d’échange, de concertation et de partage d’information entre les différentes parties prenantes afin de trouver les voies et moyens de faire face aux problèmes environnementaux auxquels est confronté le pays. Une quarantaine de participants y prennent part, parmi lesquels des experts djiboutiens et américains.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a déclaré que la république de Djibouti est confrontée à plusieurs défis environnementaux, tels que la rareté des ressources en eau, la désertification, le changement climatique, la conservation de la biodiversité, le risque de pollution marine et terrestre et la gestion des déchets solides et liquides.

« Pour faire face à ces enjeux environnementaux, Djibouti a intégré la protection de l’environnement comme une priorité dans sa politique nationale de développement. Cet engagement politique est matérialisé notamment par la ratification des grandes conventions environnementales internationales et de leurs protocoles, l’élaboration des documents stratégiques et la mise en place d’un arsenal juridique allant dans le sens de la protection de l’environnement », a notamment fait savoir le ministre.

.Prenant la parole à son tour, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Djibouti, Alexander Hamilton, a indiqué que le gouvernement des États-Unis est déterminé à s’attaquer à ces problèmes.

« Par exemple, grâce à l’USAID, nous avons un représentant de Puissance Afrique à Djibouti depuis 2014, fournissant une action précieuse sur la façon de mieux permettre la transcendance liée à l’énergie», a-t-il précisé en ajoutant qu’également les personnelles du camp Lemonnier travaillent avec le gouvernement de Djibouti sur la meilleure façon de gérer les flux de déchets et commenceront bientôt un programme de compostage.

Selon lui, « la sécurité environnementale est l’intersection de l’environnement et de la sécurité des personnes et de la nature » et « un environnement sain est la base du maintien de la paix, de la prospérité et de la sécurité nationale ».

Raison pour laquelle, a-t-il dit, «plus que jamais, il est impératif que les décideurs, les scientifiques et les chercheurs, les organisations et le secteur privé collaborent pour relever ces défis communs ».

Dagan Walas