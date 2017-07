Conférence régionale sur le patrimoine culturel en Afrique de l’Est et dans les Etats insulaires de l’Océan Indien : M. Moumin Hassan Barreh aux assises de Port-Louis

Une délégation conduite par le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh a pris part aux travaux d’une conférence régionale sur le patrimoine culturel en Afrique de l’Est et dans les Etats insulaires de l’Océan Indien qui s’est tenue du 18 au 20 juillet 2017 à Port-Louis, en République de Maurice. La mission djiboutienne comprenait le directeur de la culture, Doualeh Hassan, le secrétaire général de la commission de l’UNESCO à Djibouti, Isman Ibrahim Robleh.

Lors de cette conférence, les parties prenantes ont convenu du renforcement des synergies pour mieux garantir la protection du patrimoine culturel en Afrique de l’Est et dans les Etats insulaires de l’Océan Indien. L’occasion aussi pour les experts de l’UNESCO et d’UNIDROIT de soulever les défis et les avantages qui sont inhérents aux conventions internationales de 1970 et 1995.

Dans le but d’accroître la coopération internationale, l’UNESCO a demandé à UNIDROIT de préparer la Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée en 1995 comme complément à la Convention de 1970. Dans cette Convention, les États se concentrent sur le traitement uniforme de la restitution des biens culturels volés ou illicitement exportés et admettent que des demandes en restitution soient traitées directement par les tribunaux nationaux.

La vocation D’UNIDROIT est d’étudier les moyens susceptibles d’harmoniser et de coordonner le droit privé d’États ou de groupes d’Etats et de préparer graduellement l’adoption par les divers États de règles uniformes de droit privé. Il importe de souligner au passage que la convention d’UNIDROIT concerne tous les biens culturels, au-delà des biens inventoriés et déclarés.

Cependant, compte tenu de la globalisation spectaculaire du trafic illicite des biens culturels ces dernières décennies, il est plus que jamais essentiel que l’ensemble des pays du monde rejoignent les rangs des États parties à la Convention afin de prévenir davantage l’appauvrissement de leur propre patrimoine qui est aussi celui de l’humanité.

Autant de sujets qui ont alimenté les entretiens bilatéraux que le ministre Moumin Hassan Barreh a eus avec ses pairs de la région en marge des assises de Port-Louis.