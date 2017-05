Conférence sur l’Enseignement supérieur et la Recherche : Extraits du discours du Président

« Mesdames et Messieurs,

Nous vivons un véritable tournant de notre histoire où plusieurs indicateurs comme le taux de croissance, le dynamisme régional, notre jeunesse africaine en plein essor et de plus en plus diplômée nous autorisent à être optimistes pour notre avenir. Tout cela nous rassure sur nos capacités à affronter le monde avec beaucoup de réalisme et à toujours aller de l’avant.

Mais pour atteindre nos objectifs, il faudra travailler sur l’acquisition de plus de savoir et de connaissance avec pour vecteur du progrès la recherche et un enseignement de qualité en phase avec son époque, avec les exigences de modernisation de notre économie mais aussi avec les défis de notre époque.

Pour cela nos universités comme nos centres de recherche doivent aller vers une rationalisation socio-économique de leur rôle avec plus d’ouverture vers le monde extérieur et des réformes en profondeur pour répondre aux besoins des populations et des entreprises tout en étant innovantes pour être compétitives.

Chercheurs professeurs et étudiants ne doivent pas oublier que nous vivons des bouleversements sans précédent depuis la révolution industrielle, celle de la révolution numérique qui bouleverse toutes nos capacités de connaissance et où l’intelligence artificielle va réinventer la société, l’économie et la science telles que nous les connaissons aujourd’hui.

C’est pourquoi je continue à croire qu’il est important pour nous de ne pas rater cette nouvelle révolution et d’en être acteurs en investissant dans le développement incontournable des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques connues sous l’acronyme des STIM, disciplines centrales aux sociétés technologiquement avancées et considérées comme véritable indice de capacité d’un pays à soutenir son existence et sa croissance. En Afrique, nous restons malheureusement dans ces secteurs encore en deçà de ce qui est requis et devons nous donner les moyens d’y remédier.

Pour cela, nous devons ensemble renforcer la stratégie continentale Africaine pour l’Education dans l’Agenda 2063 qui répond aux préoccupations de la position commune africaine pour rendre efficace les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche avec pour mission première de faire réussir notre jeunesse, de mieux la préparer à tous les enjeux à venir; à éclairer les politiques dans ses choix à transformer la société et répondre aux besoins de populations et aux problèmes environnementaux. Il faudra à titre d’exemple être capable de saisir les opportunités que nous offrent les changements climatiques pour être plus innovants en matière d’économie verte et d’économie bleue encore très peu exploitées par nos pays.

Pour cela, nos universités doivent être productives et se réformer en profondeur pour dépasser les schémas classiques de transmission du savoir et créer un citoyen capable d’utiliser les connaissances acquises à l’école ou à l’université plutôt que de les emmagasiner sans capacité de les transformer en savoir utile créateur de valeurs. C’est à ces conditions que l’individu sera capable de produire des biens et des services, de participer à l’économie et aux efforts de développement durable et à la prospérité du pays.

Pour cela l’Université doit travailler avec le secteur privé, les entreprises, et nouer des relations avec d’autres universités, en utilisant davantage les nouveau moyens technologiques notamment des cours en lignes, engager des enseignants capables d’épouser cette nouvelle vision quitte à aller les chercher à l’international quand les compétences n’existent pas dans nos pays car la science se mondialise et ne connait pas les frontières. C’est ce que disait d’ailleurs et à juste titre Pasteur : « la Science n’a pas de Patrie parce que le savoir est le patrimoine de l’Humanité, le flambeau qui éclaire le monde ».

Pour réussir ce pari, les universités et les centres de recherche devront travailler sur la base d’un contrat de performance, d’une assurance qualité, d’une promotion fondée sur l’évaluation des résultats. Nous donnerons les moyens nécessaires pour rendre possible ces nouvelles orientations ».