Conférence sur l’alimentation de l’enfant : L’allaitement maternel et ses nombreux avantages

Une conférence, animée par le Dr. Fozia Hassan, pédiatre à l’hôpital Peltier, s’est déroulée lundi dernier au sein de l’hôtel « Les Acacias ». Le thème de la conférence portait sur l’alimentation de l’enfant, de la conception jusqu’à la deuxième année de l’enfant.

La conférencière a rappelé l’importance d’un tel sujet alors qu’elle fait face à un ensemble de paramètres qui entourent les conditions de développement de l’enfant ainsi que les maladies auxquelles sont confrontés nos enfants djiboutiens. Deux grands volets ont été essentiellement retenus dans cette conférence, à savoir la nutrition dont l’allaitement, qui a été le volet qui a mobilisé le plus d’attention de la part des personnalités présentes. Chaque thème ayant été suivi par des ateliers éponymes à la fin de ladite conférence, pour montrer un aspect pratique des quelques notions abstraites soulevées lors de l’intervention du Dr. Fozia.

Pour le Dr. Fozia, mettre l’accent sur un retour à l’allaitement dans les pratiques nutritionnelles des djiboutiennes à l’égard de leurs bébés sera un combat essentiel pour éradiquer un certain nombre de maladies inhérentes au statut nutritionnel de nos enfants. En effet, elle a rappelé que la qualité nutritionnelle d’une maman pendant la période gestative du bébé, déterminera son développement (psychomoteur, cérébral, osseux etc) pendant la grossesse et la période post-accouchement.

Elle a également fait le constat alarmant de l’usage de plus en plus fréquent du lait artificiel par beaucoup de mamans. En se basant sur un certain nombre de données et expériences scientifiques, la conférencière a démontré la nécessité d’un re-ancrage de la pratique de l’allaitement et de repas équilibrés variés dans les habitudes des mamans djiboutiennes lorsqu’elles nourrissent leurs enfants, sous peine de voir leur progéniture être affectée par une sévère malnutrition et autres maux physiologiques.

Elle a consacré un temps considérable à exposer les bienfaits du lait maternel, sa composition et son exceptionnalité en termes de composition, et de ce fait le rendant incomparable face au lait artificiel.

Enfin, elle a clôturé son intervention sur un certain nombre de recommandations ô combien salvatrices pour toutes les mamans. Elle a également mis à nu, l’ensemble de fausses croyances et mythes liés autour de l’allaitement qui empêchent les mamans désireuses d’allaiter, d’aller au bout de leur allaitement.

Informer, selon le Dr Fozia, c’est le premier pas, pour une meilleure éducation, informer sur l’alimentation de nos enfants, c’est un grand pas pour une réforme de nos pratiques alimentaires les concernant. Ce fut donc une conférence qui a réussi son premier challenge qui était celui d’informer des femmes, dont la secrétaire générale du ministère de la femme et de la famille, la secrétaire générale du secrétariat d’état aux affaires sociales, des instances de la santé publique, des responsables des différents ministères, des universitaires, des mamans tout simplement. Les informer pour qu’elles puissent à leur tour transmettre ces connaissances liées à l’alimentation de nos enfants.