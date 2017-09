Une conférence économique Djibouti-Tunisie s’ouvre au Kempinski

Une délégation tunisienne composée de 35 hommes d’affaires participe depuis hier à la première conférence Djibouti-Tunisie sur les investissements qui se tient au Kempinski. Ce forum, organisé par le ministère auprès de la Présidence chargé des Investissements en collaboration avec les chambres consulaires de Djibouti et de Tunis, vise à permettre de jeter les bases d’un partenariat économique durable entre les deux pays.

Le plus petit pays du Maghreb, la Tunisie, n’est pas, loin s’en faut, le moins performant économiquement. La République de Djibouti qui entretient depuis l’époque du père fondateur Habib Bourguiba des relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie, entend désormais tisser des liens économiques durables avec ce pays. Hier au Kempinski, s’est ouverte une conférence économique Djibouti-Tunisie, à laquelle participent 35 hommes d’affaires tunisiens. Cette conférence, la première du genre entre les deux pays, est l’aboutissement de plusieurs rencontres en amont. Organisée par le ministère auprès de la présidence chargé des investissements en collaboration avec la chambre de Commerce de Djibouti, la conférence a commencé ses travaux hier en présence du Premier ministre Aboulkader Kamil Mohamed, du ministre chargé des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker, du président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh et d’autres membres du Gouvernement et du Parlement. La délégation tunisienne est conduite par M. Bassem Loukil, président directeur-général du groupe Loukil, l’un des plus importants opérateurs économiques tunisiens.