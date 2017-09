Une conférence économique Djibouti-Tunisie s’ouvre au Kempinski

Une délégation tunisienne composée de 35 hommes d’affaires participe depuis hier à la première conférence Djibouti-Tunisie sur les investissements qui se tient au Kempinski. Ce forum, organisé par le ministère auprès de la Présidence chargé des Investissements en collaboration avec les chambres consulaires de Djibouti et de Tunis, vise à permettre de jeter les bases d’un partenariat économique durable entre les deux pays.

Le plus petit pays du Maghreb, la Tunisie, n’est pas, loin s’en faut, le moins performant économiquement. La République de Djibouti qui entretient depuis l’époque du père fondateur Habib Bourguiba des relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie, entend désormais tisser des liens économiques durables avec ce pays. Hier au Kempinski, s’est ouverte une conférence économique Djibouti-Tunisie, à laquelle participent 35 hommes d’affaires tunisiens. Cette conférence, la première du genre entre les deux pays, est l’aboutissement de plusieurs rencontres en amont.

Organisée par le ministère auprès de la présidence chargé des investissements en collaboration avec la chambre de Commerce de Djibouti, la conférence a commencé ses travaux hier en présence du Premier ministre Aboulkader Kamil Mohamed, du ministre chargé des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker, du président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh et d’autres membres du Gouvernement et du Parlement.

La délégation tunisienne est conduite par M. Bassem Loukil, président directeur-général du groupe Loukil, l’un des plus importants opérateurs économiques tunisiens. (Lire l’intégralité de l’article en page 3). Porte d’entrée du vaste marché du Comesa (400 millions de personnes), la République de Djibouti, avec sa croissance économique de 6,3% et ses infrastructures portuaires et ferroviaires, est en train de devenir une place commerciale et économique incontournable.

La Tunisie, qui deviendra bientôt un membre à part entière du Comesa, aborde cette conférence comme le prélude à l’expansion des possibilités commerciales pour ses investisseurs, selon les discours prononcés par les uns et par les autres hier au Kempinski lors de la cérémonie d’ouverture des travaux. Organisateur en chef de cette conférence, le ministre des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker, a mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement pour « rendre le climat des affaires plus attrayant et plus compétitif ». Il a cité la création du Guichet unique qui a mis un terme aux lenteurs administratives, la refonte du code des investissements et d’autres réformes du même acabit. Il a rappelé aussi que le pays est membre de trois organisations internationales de garantie des investissements en citant l’agence multilatérale de garantie des investissements, l’agence panarabe de garantie des investissements et la société islamique des assurances des investissements et de commerce. Il a souligné aussi que depuis la mise en place de ces mesures, l’Investissement Direct étranger a connu une hausse significative et qu’il représentait 30, 1 % du PIB en 2016.

« Cette première conférence Djibouti-Tunisie est une étape charnière du développement économique de notre pays et elle a pour socle la confiance mutuelle entre nos deux pays », a conclu M. Ali Guelleh qui avait commencé son discours en évoquant l’armée d’instituteurs tunisiens qui avait remplacé au pied levé en 1977 les coopérants français. Il a rappelé que cet acte de solidarité de la Tunisie avec le peuple de Djibouti avait été le point de départ des relations entre les deux pays. Le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed, qui a clôturé la série de discours qui a marqué la cérémonie d’ouverture de la conférence, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux Tunisiens en leur exprimant, a-t-il dit, « le grand honneur que nous ressentons de les accueillir à Djibouti, carrefour de civilisations et terre d’amitié et d’ouverture ». (Lire extraits du discours du Premier ministre). Le chef de la délégation tunisienne, le PDG du groupe éponyme, a souligné pour sa part que la Tunisie, petits pays du grand continent africain, entendaient unir leurs forces, leurs atouts et leur vitalité dans la course au développement.

Le président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh, a rappelé qu’un mémorandum d’entente a été signé entre la Chambre consulaire de Djibouti et la chambre de commerce de Tunis et que cette conférence était le point de départ d’un partenariat durable et mutuellement bénéfique.