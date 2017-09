Conférence économique Djibouti-Tunisie : Extraits du discours du Premier ministre AKM

« …Chers amis Tunisiens, je connais l’importance que vous attachez à l’hospitalité dans votre pays, et je peux vous dire que c’est déjà un autre point commun entre les Djiboutiens et les Tunisiens, que nous pouvons rajouter à tous les autres, comme la religion, les langues que nous parlons, et la tolérance envers les autres. Vous êtes ici chez vous et j’espère que vous viendrez toujours plus nombreux.

Les échanges et les relations entre Djibouti et la Tunisie se sont fortement accélérés ces dernières années et même ces derniers mois. L’expertise tunisienne dans le domaine de l’enseignement supérieur et médical a permis de faire de ce secteur un exemple de cette coopération, nos étudiants l’apprécient déjà.

Mais votre présence ici, en nombre et en qualités diverses, augure d’une volonté de diversifier les liens culturels et économiques. Sachez que c’est la volonté du gouvernement Djiboutien. Mais sachez aussi que c’est la volonté des opérateurs économiques Djiboutiens, car ils souhaitent développer toutes les possibilités pour renforcer notre économie.

C’est en mettant ensemble nos potentiels économiques et nos savoir-faire, que nous, Tunisiens et Djiboutiens, sortirons gagnants. Cette synergie nous rendra plus forts dans un monde économique toujours plus concurrentiel.

Le système de transport Djiboutien, l’ouverture de Djibouti sur des ensembles économiques comme le COMESA, son secteur bancaire, son potentiel touristique, sont des opportunités incontestables pour le savoir-faire tunisien dans les domaines du tourisme, de la pêche ou de la transformation industrielle.

Je vous invite donc à étudier toutes les possibilités d’une nouvelle coopération en sortant des circuits commerciaux traditionnels, et en recherchant des schémas originaux et de nouveaux horizons pour nos productions.

Imaginons maintenant des partenariats, entre les secteurs privés Djiboutiens et Tunisiens bien sûr, mais aussi entre le secteur privé tunisien et le secteur public djiboutien. Tout devient possible lorsque l’objectif est de créer des emplois pour notre jeunesse.

Les échanges que vous aurez ces jours-ci doivent vous permettre de mieux connaitre les conditions et les possibilités d’investissement à Djibouti, et de mieux entrevoir les potentiels et les contraintes. Mais vous devez aussi prendre conscience qu’il serait possible d’adapter ces contraintes à des situations nouvelles qui engendreraient de nouveaux investissements.

Je vous engage donc à entreprendre vos travaux sans plus tarder et j’espère qu’ils déboucheront concrètement sur des investissements productifs et des créations d’emplois pour les Djiboutiens.