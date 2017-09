Conférence Djibouti-Tunisie sur les investissements : Les membres du « TABC » reçus au palais de la République

Arrivés à Djibouti le 16 septembre pour prendre part à la première conférence djibouto-tunisienne sur l’Investissement, les hommes d’affaires tunisiens membres du Tunisia Africa Business Council, un conseil d’affaires créé récemment et dédié aux investissements en Afrique, ont été introduits hier auprès du chef de l’Etat par le ministre auprès de la présidence chargé des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker. Le président Ismaïl Omar Guelleh a chaleureusement reçu la délégation tunisienne conduite par M. Bassem Loukil, PDG du groupe éponyme et président du TABC. Le chef de l’Etat a souhaité la bienvenue à Djibouti aux hommes d’affaires tunisiens et a évoqué avec eux les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la République de Djibouti, les nombreuses similitudes entre les deux pays et le partenariat économique durable entre les deux pays -qui est en train de se mettre en place- et dont cette conférence économique est l’acte fondateur. Les efforts déployés par la RdD pour attirer l’investissement direct étranger (IDE) et les dispositions qui ont été prises en matière de garantie des investissements ont également été évoqués.

A l’issue de l’entrevue, le chef de la délégation tunisienne, Bassem Loukil n’a pas caché la détermination du TABC à entériner rapidement des projets économiques à Djibouti dans de nombreux domaines, notamment les technologies de l’information, les télécommunications, l’agro-alimentaire et le logement. « Nous sommes d’autant plus motivés à lancer rapidement ces projets à Djibouti que votre pays offre tous les gages de succès pour d’importants investissements », a dit M. Bassem Loukil, qui a remercié le peuple et le gouvernement de Djibouti pour l’accueil reçu à Djibouti.

Le ministre auprès de la Présidence chargé des Investissements, M. Ali Guelleh Aboubaker, s’est pour sa part dit fier de l’intérêt des investisseurs tunisiens pour notre pays. Pour lui, les deux pays, liés par une amitié longue et ancienne, sont sur le point d’écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire commune.