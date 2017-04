Concours National de Mémorisation du Saint Coran : Des passionnés des textes saints en concours

Comme chaque année à l’approche du mois béni du Ramadan, le ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs a organisé au palais du peuple le jeudi 30 mars dernier une cérémonie de remise des prix aux lauréats de l’édition 2017 de la mémorisation et de la psalmodie du Saint Coran. Ce concours a mis en lice plus de 223 jeunes filles et garçons, issus des différents quartiers de la capitale et des régions de l’intérieur. Les dix meilleurs de chaque catégorie masculine et féminine se sont vus décerner des prix.

Pour valoriser et promouvoir la lecture du Saint Coran dans notre pays, le ministère des affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqfs (MAMCBW) organise chaque année à l’approche du mois béni du Ramadan un concours de mémorisation et de lecture du Saint Coran entre les jeunes de l’ensemble du territoire national. Justement, le jeudi 30 mars dernier, le ministre Moumin Hassan Barreh, a parrainé au palais du peuple une cérémonie qui a couronné une semaine de compétitions entre 223 candidats issus de la capitale et des régions de l’intérieur. Les 171 jeunes hommes et 52 filles de moins de 25 ans, inscrits cette année seront répartis en trois groupes: ceux qui ont mémorisé les dix premiers «JUZ» du Saint Coran, ceux qui savent 20 «JUZ» et finalement ceux qui sont capables de réciter par cœur la totalité du livre saint.

L’événement a regroupé sur place, outre le ministre Moumin Hassan Barreh et les candidats, le secrétaire général du MAMCBW, Mohamed Houssein Doualeh, le directeur des affaires musulmanes Al Saleh Ahmed Abdallah, le directeur de la Diwan Al Zaka Elmi Nour Djama, le directeur des Biens Waqfs Bachir Bileh Guelleh, le directeur de la culture Osman Bouh Odowah, les membres du jury, des leaders religieux ainsi que de nombreux parents et amis des candidats.

Après une lecture d’un verset du Saint Coran, la cérémonie a pu débuter. Le président du jury Check Anwar Abdi Ali qui a pris la parole en premier a souligné l’importance de mémoriser et de réciter le Saint Coran surtout durant la période du Ramadan. Avant de passer le micro, il a appelé les jeunes djiboutiens et djiboutiennes à participer massivement à ce genre de compétitions. Des propos similaires ont été tenus par le directeur des Affaires musulmanes Al Saleh Ahmed Abdallah qui en outre a remercié les différents instituts islamiques de mémorisation du Saint Coran qui ont collaboré au déroulement de ce concours national. Quant au ministre, M. Moumin Hassan Barreh qui a pris la parole en dernier, il a félicité le département des affaires musulmanes pour l’organisation de ce concours. «Nous encourageons l’organisation de ces concours permettant de détecter des jeunes talents qui pourront représenter notre pays sur le plan régional et même au-delà ! » a-t-il ajouté en substance.

Finalement, les officiels ont procédé à la remise des prix aux lauréats de l’édition 2017 de ce concours.

Le concours national de mémorisation et de récitation du Saint Coran a connu encore cette année 2017 un succès remarquable. Il a été un test révélateur pour les candidats de la 18ième édition du concours régional de mémorisation du Saint Coran, placé sous l’égide du chef de l’Etat et organisé par le ministère en charge des affaires religieuses.

Rachid Bayleh