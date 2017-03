Concours de plan d’affaires de la zone de Balbala : Octroi de fonds de démarrage pour les lauréats

Sous le haut patronage du ministre délégué au Commerce, et de la secrétaire d’Etat chargée des Affaires sociales, l’Agence djiboutienne de développement social a organisé jeudi dernier une cérémonie d’octroi de fonds de démarrage pour les lauréats du concours de plan d’affaires de la zone de Balbala dans le cadre du projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat au centre d’action sociale et d’autonomisation des femmes à Balbala (CASAF). Au total, 80 lauréats ont reçu leurs diplômes de fin de formation.

L’événement a regroupé sur place le ministre du commerce des PME, de l’artisanat, du tourisme et de la formalisation, Hassan Houmed Ibrahim, la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, le président de la commune de Boulaos, M. Waberi Nour Eleyeh, le Représentant résident de la Banque Mondiale à Djibouti, M. Atou Seck, le directeur général de l’ADDS, M. Mahdi Mohamed Djama, le chargée d’affaires auprès de l’ambassade du Japon, M. Kohei Tsendon, et les cadres de l’ADDS.

D’un montant d’environ 2.730 millions dollars, ce projet a pour objectif d’améliorer l’accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d’emploi et de revenus ; ceci à travers des formations, l’accompagnement et le soutien financier pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre Hassan Houmed Ibrahima rappelé que la lutte contre le chômage des jeunes est la priorité du gouvernement et l’entrepreneuriat ainsi que toute autre initiative de création d’entreprises sont des solutions envisageables pour renverser la tendance actuelle. « Je salue, a-t-il dit, la concrétisation de la première composante du projet PROPEJA qui vient de porter ses premiers fruits dans le domaine de l’entrepreneuriat des jeunes ».

Par ailleurs, le ministre a informé que « la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales a annoncé le démarrage prochain de la seconde composante du même projet qui va profiter à 800 femmes artisanes de notre pays ».

Pour sa part, la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, a indiqué que « ce projet s’inscrit dans le 3ème pilier de la stratégie globale de l’emploi de la Vision Djibouti 2035 qui a pour objectif de mettre en place une économie diversifiée et une compétitivité avec comme moteur le secteur privé ».

De son côté, le chargé d’affaires auprès de l’Ambassade du Japon, M. Kohei Tsendon, a souligné que la promotion d’emploi est un dossier prioritaire à Djibouti et que l’entrepreneuriat est plus que jamais demandé car cela contribue directement à la création d’emplois.

Notons au passage que les publics cibles de ce projet sont les jeunes de 16 à 29 ans et les associations des femmes artisanes.

Rappelons enfin que le gouvernement de Djibouti, en collaboration avec la Banque Mondiale et l’appui financier du gouvernent du Japon, va mettre en œuvre un projet-pilote qui a pour objectif l’amélioration de l’accès à des compétences pratiques et des formations entrepreneuriales, l’accès au financement pour au moins 3000 jeunes et femmes.

Mohamed Chakib