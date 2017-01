Concert de bienfaisance : Joss Stone à Ali-Addeh

En tournée mondiale depuis deux ans, la chanteuse britannique de soul-pop, Joss Stone effectue un long périple artistique sur le continent africain depuis un long mois. Hier, elle a fait œuvre utile en allant se « casser la voix » devant la communauté des réfugiés du camp d’Ali-Addeh. L’occasion aussi de faire des rencontres avec des réfugiés, mais aussi de tisser des liens avec une troupe de jeunes réfugiés, les « Futur Stars ».

La date était inscrite depuis peu mais la fête a été au rendez-vous hier à Ali Addeh. Le concert de bienfaisance organisé par le HCR en collaboration avec l’ONARS pour appuyer la cause des réfugiés installés à Djibouti a tenu toutes ses promesses. Sur la grande place de la localité, une petite scène a été dressée avec tout autour des centaines d’enfants, de femmes et d’hommes tous en effervescence à l’arrivée du convoi de la délégation conjointe du HCR et de l’ONARS conduisant notamment, Joss Stone, et ses musiciens.

Visiblement émue devant une telle ferveur, l’artiste s’est accordée un long bain de foule avec le public en serrant les mains, distribuant les baisers affectueux sur les joues des enfants et en prenant dans ses bras les jeunes, les femmes et les hommes formant une longue haie d’honneur.

Puis, sur les pas du directeur du camp de réfugiés, elle a eu droit à une visite dans le camp et des rencontres dans les foyers avec des réfugiés somaliens, éthiopiens et érythréens. Le temps de revivre le récit douloureux des évasions respectives des uns et des autres face à l’horreur de la guerre qui a eu droit de leur quiétude. L’histoire de cet ancien soldat de l’Armée d’Afeworki, qui a déserté les rangs de l’armée sous la menace d’une mort certaine, et surtout la désespérance profonde qui se lisait sur le visage et les propos de l’homme l’auront encore plus fortement touchée. Après ce tour dans le camp, place à la fête au village. Joss Stone, a décidé de vivre son concert avec son public. Se débarrassant de ses baskets, elle s’est lancée pieds-nues elle sur le terre-plein devant l’estrade pour aller chanter avec son public allègre et ravis. De sa voix suave et sensuelle, elle a longuement interprété plusieurs titres qu’elle a écrits et composé spécialement pour ces rencontres dont « New Born » (renaissance, NDLR) ou d’autres singles tirés de ses albums les plus emblématiques.

Durant les deux heures d’extase offerte par la starlette britannique, les enfants ont été euphoriques voire intenables. Dans des accès voire des explosions de joie, les plus jeunes ont donné la réplique lorsque la diva leur a tendu le micro pour chanter avec elle. Puis, le final fut anthologique. Un artiste local et une bonne dame se sont joints à la diva sur la scène improvisée. Sous un soleil radieux de janvier, Ali Addeh s’est illuminée et a chanté en chœur avec Miss Stone.

Le cœur emballé, la localité a vibré avec ce grand concert de solidarité en faveur de la communauté des réfugiés. Pas de discours officiel, pas de rhétorique creuse sur l’urgence de la cause des réfugiés ni sur l’action de la diva britannique du Soul-pop, mais de la joie, du réconfort des moments de gaité qui resteront à jamais gravés dans le cœur de ces enfants, radieux. Ces petits anges avaient des étoiles pleines les yeux à la fin du concert.

Avec son cœur en or, Joss Stone avait décidé de mettre en place sa propre fondation pour tirer la sonnette d’alarme sur les atrocités de la guerre et des catastrophes naturelles. C’est à ce titre qu’elle organise régulièrement des concerts de bienfaisancepour récolter des fonds au profit des enfants victimes des guerres, des épidémies ou de la pauvreté dans le monde. Elle se produit également avec d’autres musiciens qu’elle invite à partager la scène avec elle. Hier, les jeunes de la troupe « Futur Stars » ont eu droit au Graal. Joss Stone a bien voulu enregistrer certains de leurs morceaux préférés afin de les publier sur son website et notamment sa page facebook.

Une manière de leur donner plus de visibilité et de solliciter le soutien de ses fans et des bienfaiteurs dans le monde. Joss Stone s’est engagée également à fournir une contribution matérielle avec des équipements de musique comme des guitares, des pianos et des amplificateurs de son…etc.

Sous ce beau soleil de janvier, Joss Stone a fait groo­ver Ali Addeh et enflammé la grande place du village au point de mettre les enfants et les plus jeunes dans tous leurs états. Joss et son staff ont longuement remercié le public qui est venu massivement chanter avec elle la dernière chan­son, et, en se balançant bras dessus, bras dessous avec le chanteur de la troupe « Futur Stars ».

Dans la journée d’aujourd’hui, Joss Stone sera dans le camp de Markazi à Obock pour le même concert de bienfaisance devant les réfugiés yéménites. Les Obockois pourront apprécier la musique Soul-Pop Britannique interprétée par l’une des plus belles voix des îles Britanniques.

MAS