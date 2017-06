Compte-rendu de la 14e séance du conseil des ministres

Sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef du Gouvernement a eu lieu hier, Mardi 20 Juin 2017, la 14ème Séance du Conseil des Ministres.

En début de séance, le Conseil des Ministre a débattu longuement de la situation prévalant à Doumeira après l’occupation, une nouvelle fois, de son territoire et ce en totale violation des résolutions de l’ONU. Face à cette provocation, la République de Djibouti a saisi le Conseil de Sécurité de l’ONU et l’Union Africaine sur cette agression qu’elle considère comme un acte de guerre et une mission sera envoyée sur place pour constater le fait accompli érythréen. Le Conseil des Ministres précise que notre pays a toujours démontré sa volonté et sa bonne foi en cherchant à régler ce conflit par la voie pacifique et en acceptant la médiation du Qatar qui n’a abouti cependant à aucun résultat depuis sept ans. Face à ces nouveaux agissements, notre pays est plus que jamais déterminé à défendre son intégrité territoriale. Il souligne qu’il importe à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et réitère la disponibilité de notre pays afin de trouver une issue pacifique au conflit qui nous oppose. Enfin, le Conseil déclare que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour protéger et préserver les intérêts légitimes du pays. En cette fin du mois béni du ramadan, le Président de la République et l’ensemble du Gouvernement souhaitent une « bonne fête » au peuple Djiboutien.

Ont été examinés et approuvés

les textes suivants :

Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.

1 – Projet de Loi portant ratification du Protocole relatif à la Convention (n°29) sur le travail forcé, 1930.

2.- Projet de Loi portant ratification de la Convention du Travail maritime, MLC, 2006.

3.- Projet de Loi portant ratification de la Convention Arabe n°8 sur la liberté et droit syndicaux (1977).

Le Ministre du Travail a présenté au Conseil des Ministres trois projets de Loi. Le premier projet de Loi a pour objet la ratification du protocole relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930. Ce protocole vise à combler les lacunes et à compléter la Convention de 1930 sur le travail forcé à travers l’adoption par les Etats membres de mesures de prévention du travail forcé ou obligatoire concernant entre autres : l’éducation et l’information des personnes considérées, la protection des personnes et des travailleurs migrants et la mise en œuvre des actions de lutte contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé et obligatoire.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite d’êtres humains, en particulier le travail forcé. Le Deuxième projet a pour objet la ratification de la convention du travail maritime 2006 qui est un instrument international de l’organisation internationale du travail sur les conditions de vie et de travail décent pour tous les marins qui travaillent sur les navires battant pavillon des pays ayant ratifié la convention. Elle met en place dans un document unique les droits des marins qui travaillent à bord des navires, notamment des conditions d’emploi équitables et la protection de leur santé. Cette convention complète les principales conventions de l’OIT relatives à la sécurité des navires et à la protection de l’environnement marin et la convention pour sauvegarder la vie humaine en mer ratifiée par notre pays en 1983. Le troisième projet a pour objet la ratification de la convention Arabe n°4 sur la liberté et les droits syndicaux. En sa qualité de pays membre de l’Organisation Arabe du Travail, notre pays a ratifié un ensemble d’instruments notamment en matière de liberté syndicale. Ce projet s’inscrit dans ce cadre et vise à renforcer davantage notre engagement en faveur de la liberté syndicale qui a connu un élan sans précédent suite aux amendements apportés au code du travail relatifs à certaines dispositions sur la liberté syndicale. L’adoption de ces trois projets de Loi vise à confirmer pleinement le respect des engagements pris par notre pays et à intégrer dans notre ordre juridique interne ces instruments juridiques que notre pays a signés.

4 – Projets de Décrets portant nomination.

Sont nommés :

* M. Houssein Abdi Ragueh, Inspecteur Général du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses au Ministère de l’Equipement et des Transports.

* M.Osman Robleh Guirreh, Directeur des Statistiques, des Etudes Prospectives et des Affaires Juridiques au Ministère de l’Equipement.

* M. Dileyta Soultan Mohamed, Directeur des Transports.

* M. Ali Ahmed Youssouf, M. Abayazid Ibrahim Mahamake et M. Abdallah Ismaël Abass, Conseillers Techniques du Ministre de l’Equipement et des Transports.

* M. Hassan Houssein Omar, Conseiller Technique du Premier Ministre

* M. Houssein Idriss Samrieh et Madame Safia Abdallah Boulo, Conseillers Techniques du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Ministère de l’Equipement et des Transports.

5 – Projet de Décret complétant le Décret n°2016-072/PR/MET modifiant le Décret n°2015-272PR/MET portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile.

Le projet de Décret a pour objet de compléter le Décret sur l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile qui s’est dotée des nouvelles infrastructures et ses domaines de compétences ont été largement revus à la hausse pour atteindre les standards internationaux fixés par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Cette structure est le régulateur national en matière de réglementation et de procédures d’application de la sécurité des vols, ainsi que la Sureté aéroportuaire qui est un domaine crucial. Au vu de l’augmentation de ses missions, il s’avère important de créer un poste de Directeur Général Adjoint qui aura pour mission d’assister le Directeur Général dans ses fonctions, d’assurer la coordination des activités des différentes directions et d’épauler dans la gestion des activités aéronautiques, notamment l’élaboration de tous les manuels nécessaires à la normalisation des procédures. L’adoption de ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à faire de notre pays un hub régional en matière des transports maritimes, ferroviaires et aériens et accélérer le processus de développement de l’aviation civile, clé de voûte du développement aérien.

Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Habitat, et de l’Urbanisme et de l’Environnement, chargé du Logement.

6 – Projet de décret portant création et fonctionnement du comité Interministériel e pilotage du projet de résorption des bidonvilles dénommé «Programme Zéro Bidonvilles ».

Le programme Zéro bidonvilles est un programme ambitieux visant à apporter une réponse opérationnelle et durable au problème de l’accès au logement et aux services collectifs urbains. L’objectif du programme est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et d’habitat des populations urbaines et la résorption de l’habitat insalubre. Il a pour objet d’impacter durablement le développement de nos villes à travers cinq activités, à savoir la restructuration des quartiers précaires, la prévention des installations spontanées, l’amélioration de la qualité de l’habitat, la création d’emplois et centralités secondaires et la mobilisation communautaire et sociale pour susciter l’appropriation des habitants. Ce projet de décret a pour objet la création d’un comité interministériel de pilotage du Programme Zéro Bidonvilles, organe de décision qui aura pour mission principale de définir les grandes orientations d’aménagement et de restructuration. Ce comité de pilotage, appuyé par un comité technique et un comité de coordination des investissements va assurer la supervision des programmes et rechercher la cohérence des interventions et la synergie entre les différents acteurs. Il servira également à mobiliser les ressources financières nécessaires pour exécution de toutes les activités du programme. L’adoption de ce projet vise à améliorer le cadre de vie des populations de ces quartiers et zones en paupérisation et résoudre le problème de l’Habitat précaire. Il permettra également de maîtriser le développement urbain sur l’ensemble du territoire djiboutien.

Communications :

Le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Investissements a fait un compte rendu de sa visite de travail en Tunisie du 21 au 26 mai 2017.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte –parole du Gouvernement a fait un rapport sur sa participation au 31ème Sommet Extraordinaire de l’IGAD qui s’est tenu le 12 juin 2017 à Addis –Abeba.

Le Ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, a fait un compte-rendu de sa participation au Sommet Mondial sur la Société de l’Information qui s’est tenu à Genève du 12 au 16 juin 2017.

Le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles a fait un compte rendu de sa visite de travail en Tunisie du 28 au 31 mai 2017.

Le Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration a fait un compte rendu de sa participation à la 106ème Session Conférence Internationale du Travail qui s’est tenue du 05 au 16 juin 2017 à Genève.

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a fait un compte rendu de sa participation à la 16ème Session de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement qui s’est tenue du 12 au 16 juin 2017 au Gabon.

Le Ministre Délégué chargé du Commerce a fait un rapport de mission sur sa participation à la 3ème Réunion des Ministres du Commerce de l’Union Africaine qui s’est tenue du 15 au 16 juin 2017 au Niger.