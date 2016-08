Un communiqué du ministère délégué au Commerce

Il a été constaté qu’à Djibouti, de nombreux commerçants n’affichent pas les prix des biens et services et n’établissent pas de facture pour leurs clients. Or, conformément au Décret d’application N°2011-030 de la Loi N°28/AN/08/6éme L portant sur la concurrence, la répression des fraudes, et la protection du consommateur du 24 Février 2011, tous les prix doivent être affichés de façon lisible et visible dans tous les points de vente.

Au-delà de cette période, les inspecteurs et contrôleurs de l’inspection de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes établiront des amendes et des pénalités dans le cas d’infractions constatées. L’affichage, l’étiquetage et le marquage de prix des biens et services constituent une obligation pour les commerçants et un droit pour le consommateur. Toute transaction commerciale doit faire l’objet d’un reçu ou d’une facturation mentionnant les produits et leurs prix. Les grossistes et les demi-grossistes sont tenus de délivrer une facture détaillée. Les détaillants, les épiceries et les boutiques délivrent un reçu non détaillé. Les supermarchés doivent délivrer un reçu détaillé.