Un communiqué du ministère de la Défense relatif à l’opération « tempête décisive »

Le ministère de la Défense de la République de Djibouti confirme et réitère le communiqué officiel de la RdD qui annonce sa participation à la coalition militaire arabe dirigée par le Royaume frère d’Arabie Saoudite dans l’opération « Tempête décisive » pour la restauration de la paix et de la sécurité au Yémen.

La RdD réaffirme par cet engagement qu’elle reste pleinement impliquée dans la coopération et la solidarité entre les pays de la sphère arabe.

En outre, cette opération s’inscrit dans la politique de la paix et de la sécurité dans la région et vise à lutter contre l’instabilité dans plusieurs nations arabes sœurs, dont notamment le Yémen. En outre, cette participation s’est déjà manifestée par l’ouverture de l’espace aérien et maritime djiboutiens à toute opération visant à restaurer la légalité, l’ordre constitutionnel et l’Etat de Droit au Yémen, et ce en réponse à l’appel du chef de l’Etat légitime, M. Abd Rabo Mansour Hadi.

Et cet engagement militaire actif participe pleinement de la politique de paix et de sécurité de la République de Djibouti et renforce les actions humanitaires et politiques déjà menées et en cours et notamment l’accueil voire le transit des réfugiés yéménites sur le territoire national depuis le renversement des autorités légales au Yémen.

Le ministre de la Défense

M. Ali Hassan Bahdon