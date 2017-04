Communiqué conjoint sur la visite officielle du Président Paul Kagamé à Djibouti du 18 au 19 Avril 2017

Répondant à l’invitation de S.E. Monsieur Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, S.E. Monsieur Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda, a effectué une visite officielle de deux jours en République de Djibouti du 18 au 19avril 2017. Le Président Paul Kagamé était accompagné par la Première Dame du Rwanda ainsi que par une forte délégation composée notamment de la Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Affaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est, du Ministre des Infrastructures, du Ministre de la Jeunesse et des Technologies de l’Information et de la Communication, du Secrétaire Général du Service National des Renseignements et de la Sécurité, de l’Ambassadrice du Rwanda à Djibouti avec résidence à Addis-Abeba ainsi que d’autres hauts officiels Rwandais.

A son arrivée à Djibouti, S.E. le Président Paul Kagamé et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le Président de la République, la Première Dame de Djibouti, les membres du Gouvernement, les hauts représentants civils et militaires du pays ainsi que par le corps diplomatique à Djibouti.

Les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens approfondis sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et ont également évoqué plusieurs questions d’intérêt commun intéressant la région, le continent africain et la scène internationale. Les entretiens se sont déroulés dans un climat d’amitié, de fraternité et de grande compréhension mutuelle. Les deux Chefs d’Etat ont décidé de consolider les relations politiques existantes par la promotion des relations économiques et commerciales entre Djibouti et le Rwanda.

C’est dans ce cadre que les ministres concernés ont procédé à la signature d’une série d’accords dans les domaines suivants : les services aériens, la promotion et la protection des investissements, les technologies de l’information et de la communication, l’exemption des visas pour le titulaire de passeports diplomatiques et de service, et enfin la création d’une Commission Mixte entre les deux pays.

A l’issue de cette cérémonie de signature, les deux Chefs d’Etat ont tenu un point de presse avec les médias nationaux, rwandais et internationaux. Dans la soirée, un banquet officiel a été offert en l’honneur du Chef de l’Etat Rwandais au Palais de la République.

La visite officielle s’est poursuivie dans la matinée du 19 avril avec une allocution prononcée par S.E. le Président Kagamé à l’Assemblée Nationale, devant les Représentants du Peuple. Le Président Kagamé et sa délégation ont ensuite effectué une visite de différentes infrastructures portuaires dans la zone de Doraleh.

Cette visite marque le début d’une nouvelle ère de coopération entre Djibouti et le Rwanda. Un pas de plus dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ouvrant des perspectives nouvelles de rapprochement basées sur la consolidation des acquis.

Les deux parties se sont félicitées de la réussite de cette visite officielle. Le Président Paul Kagamé a vivement remercié le Président Guelleh pour l’hospitalité chaleureuse et fraternelle qui lui a été réservée, à lui et à sa délégation durant leur séjour à Djibouti ainsi que pour toutes les dispositions prises qui ont fait de cette visite un succès.