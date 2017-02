Commune de Balbala : Waberi et ses colistiers en meeting à Cheikh Osman

Le candidat de l’union pour la majorité présidentielle (UMP), Waberi Nour Eleyeh, accompagné des 55 autres candidats UMP à Balbala a tenu hier après-midi son quatrième meeting à Cheikh Osman.

La commune de Balbala est, après celle de Boulaos, la deuxième commune la plus peuplée de Djibouti. Deux listes y sont en concurrence, celle de l’UMP avec à sa tête M. Waberi Nour Eleyeh et celle de Nassib. Hier, les candidats de l’UMP étaient en meeting à Cheikh Osman.

Le « tête de liste » UMP, Waberi Nour et ses 55 colistiers étaient visiblement heureux que leur quatrième meeting ait suscité l’intérêt d’un nombre important d’habitants de la commune. Un jeune habitant de Balbala 10, un certain Abdi Mahamoud Egueh, a ouvert la série de discours de ce meeting. Le jeune Egueh, après avoir loué les mérites du chef de file de la liste UMP à Balbala, a énuméré les réalisations qui ont marqué les dernières années. Il a cité le complexe sportif de Balbala comme étant l’une des principales infrastructures sportives du pays, un lieu entièrement dédié au sport et où les jeunes de Balbala peuvent s’entraîner et se former afin d’aller plus loin dans la pratique sportive. D’autres orateurs ont pris la parole pour mettre en avant l’engagement de leurs candidats pour améliorer la situation dans la commune, et ce dans de nombreux domaines allant de la promotion de la femme aux loisirs en passant par l’éclairage public, l’accès à Internet, etc.

Le discours du chef de file de l’UMP, qui a clôturé ceux de ses partisans et colistiers, a été axé sur l’importance d’aller voter le jour « J ».

Il a rappelé que l’abstention était mauvaise pour la démocratie et que chaque citoyen devait se munir de ses pièces d’identité et de sa carte d’électeur pour exprimer son choix le 24 février prochain. Pour que les choses bougent dans la commune de Balbala.

NEIMA EGUEH