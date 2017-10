Commission Nationale de la Communication : Le ministre de la Communication inaugure le nouveau siège de la CNC

Le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, a procédé hier à l’inauguration du siège de la Commission nationale de la communication (CNC) sis au plateau du Marabout.

La présidente de la CNC, Ouloufa Ismaïl Abdo, et les membres de cette commission ont accueilli le ministre dès son arrivée sur les lieux. Une visite guidée des nouveaux locaux fut ensuite effectuée.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre Abdi Youssouf Sougueh a mis l’accent sur le rôle de cette institution qui, a-t-il dit, doit veiller au respect du pluralisme de l’information et de l’accès équitable des partis politiques, syndicats, et organisations reconnues aux médias.

« Le rôle des membres de cette institution est également de défendre la dignité humaine et la vie privée, mais aussi de sauvegarder la paix civile, de protéger l’enfance et l’adolescence, » a ajouté le ministre.

Cette commission doit également veiller au respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle et valoriser le patrimoine culturel du pays dans toute sa richesse et sa diversité ainsi que son environnement si l’on suit jusqu’au bout son raisonnement.

« L’inauguration officielle de la CNC tombe à pic, puisque nous sommes à quelques mois des prochaines élections législatives. Tous les médias de l’audiovisuel, de la presse écrite ou de la presse électronique, entrent dans son champ de compétence, quel que soit leur statut juridique », a également fait savoir M. Abdi Youssouf Sougueh.

La commission, régie par la Loi N° 114/AN/15/7ème L, est une instance de régulation des médias et du secteur de la communication en général. Elle a pour mission de conseiller et de soumettre au gouvernement et aux institutions publiques ses avis et ses recommandations et d’assurer le respect de la loi en matière de liberté de presse et de droit à l’information.

Les membres de la CNC sont issus du secteur des médias, de la culture et des arts, des mouvements associatifs et du secteur privé.

N. Kadassiya