Commémoration de la date de redynamisation du SMUR : Un bilan positif

Une année s’est écoulée depuis la date officielle de la redynamisation du SMUR (service médical d’urgence et de réanimation) le 3 novembre 2016 sous la férule du premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed et en présence du ministre de la Santé, Djama Elmi Okieh.

Une date-évènement qui marque le transfert de tutelle de la structure mobile des urgences et de réanimation, SMUR, vers le ministère de la Santé, prenant le relais de l’armée nationale qui gérait auparavant la structure depuis sa création en 2007.

A cet effet, une cérémonie commémorative a été organisée à l’hôpital Cheicko de Balbala pour faire le premier bilan des activités du SMUR depuis sa redynamisation. La commémoration s’est déroulée sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Robleh. Le directeur de l’hôpital Cheicko, Dr Houssein Ahmed Gadid, le directeur de l’hôpital Peltier Houssein Mohamed Houssein, et le directeur de la promotion de la santé, Abdillahi Ayeh Samod, y ont assisté.

Le responsable du SMUR et le coordinateur de l’antenne SMUR de l’aéroport de Djibouti ont ainsi conjointement présenté le bilan annuel des activités du service médical d’urgence et de réanimation. Sur les 2196 interventions menées par le SMUR au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié concernait les accidents de la voie publique. Par ailleurs, le faible taux de décès sur place donne une indication sur l’excellente qualité de la prestation du SMUR.

Quant aux perspectives à moyen et à long terme, les deux responsables ont indiqué que le SMUR projette d’élargir son champ d’action à travers le redéploiement des unités au centre-ville de la capitale et dans l’aérogare de Nagad, la réactivation du SMUR marine dans les régions du nord et la création d’une unité aéroportée pour réduire sensiblement le délai.

Prenant la parole, le secrétaire général du ministère de la Santé s’est réjoui du bilan positif du SMUR et a encouragé les urgentistes à persévérer dans cette voie. Il a également rappelé qu’en insufflant une nouvelle dynamique au SMUR, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi Okieh, a tenu à hisser les activités des urgences pré-hospitalières au rang des priorités dans la politique nationale de santé.

Le directeur de l’hôpital Cheicko a, quand à lui, rappelé que le SMUR a mis à la disposition de la population un numéro vert, le 119, joignable 24h/24 et 7jours/7 afin de répondre aux besoins d’évacuation d’urgence et de réanimation.