Comité National Olympique et Sportif Djiboutien : Aicha Garad réélue à la tête du CNOSD

Hier, notre Aïcha nationale a été réélue triomphalement à la tête du Comité national Olympique et Sportif Djiboutien pour un nouveau mandat de 4 ans. Les travaux de l’assemblée générale du comité olympique qui se sont déroulés hier dans la salle de conférence de cette organisation ont été l’occasion pour la douzaine de dirigeants des fédérations de plébisciter cette grande dame pour continuer à présider aux destinées du CNOSD pour un nouveau mandat.

Elle savait que pour sa réélection, elle pouvait compter sur son bilan qui ferait pâlir d’envie n’importe qui, sur son aura internationale, sa popularité et son charisme. Hier, elle a été triomphalement réélue à la tête du CNOSD. Elle, c’est bien sûr Aïcha Ali Garad, la brillante présidente du comité national olympique et sportif djiboutien. Cette élection est intervenue après une saison 2016 qui fut très intense. Hier, l’Assemblée générale du CNOSD a été l’occasion pour Mme Fardoussa Igueh, vice-présidente, de présenter le rapport d’activités de l’organisation. Elle a ainsi rappelé que la Solidarité Olympique a attribué 12 bourses de préparation aux athlètes Djiboutiens pour se qualifier et s’entrainer dans de bonnes conditions.

« Les brillants résultats sportifs réalisés par nos athlètes Djiboutiens durant l’année 2016, a-t-elle ajouté, nous interpellent pour mobiliser plus de moyens en leur faveur en vue d’améliorer davantage les résultats actuels lors des prochains rendez-vous sportifs. Le comité national olympique à lui seul avec un budget de 15 millions de francs Djibouti pour l’année ne peut pas répondre aux besoins de toutes les fédérations. »

Mme Fardoussa a donc invité « le SEJS qui a un budget de 488 millions de francs Djibouti par an à une meilleure prise en charge financière des fédérations nationales pour le développement et la promotion de leurs disciplines sportives ».

Continuant sur sa lancée la vice-présidente a dit : « Et les nombreux résultats récoltés depuis deux ou trois ans sur la scène régionale, continentale et internationale sont le fruit de notre travail, nous tous réunis autour de nos valeurs sportives et olympiques : SEJS – CNOSD et Mouvement Sportif National. »

« C’est ensemble, a-t-elle dit en conclusion, que nous devons et pouvons envisager l’avenir de notre sport pour offrir à nos athlètes les conditions optimales de leur réussite mais également de leur épanouissement ».

Par la suite les dirigeants des fédérations ont étudié le rapport d’activités et le rapport financier de l’année écoulée et des discussions franches ont eu lieu entre les participants sur les perspectives d’avenir du mouvement olympique Djiboutien. Ensuite il a été procédé au vote et les 12 présidents présents à l’assemblée générale ont élu à l’unanimité Mme Aicha Ali Garad présidente du CNOSD. En donnant 100% de leurs voix, ils ont voulu témoigner leur reconnaissance accorder leur absolue confiance à Mme Aicha.