Comité Exécutif de la Fédération syndicale mondiale (FSM) : L’UGDT obtient un siège

La conférence internationale des affiliés et amis de la Fédération syndicale mondiale (FSM) s’est déroulée du 17 au 20 janvier, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Fas, avec pour thème “La situation économique de l`Afrique”. Ces assises ont vu la participation d’une délégation nationale des syndicalistes. Celle-ci était composée du secrétaire général de l’UGTD, Saïd Yonis Waberi accompagné d’Asli Aden Hadi et d’Hassan Omar Rirach. L’événement a été marqué par l’entrée de Djibouti dans le bureau exécutif de la FSM, précisément dans le bureau régional d’Afrique francophone et ce en remplacement du Gabon qui détenait jusque là la 4ème place de l’institution.

Les travaux de ces assises ont été l’occasion pour les syndicalistes africains d’évaluer les efforts et les progrès réalisés sur le continent en matière syndicale et les défis du millénaire que les organisations des travailleurs devront relever dans les décennies à venir.

Cette conférence a permis au dirigeant de l’UGTD de mettre en exergue le dialogue fructueux et constructif existant entre les syndicats djiboutiens, les pouvoirs publics et les opérateurs privés. Pour encourager les efforts menés par l’UGTD, la Fédération syndicale mondiale a octroyé un siège à M. Saïd Yonis Waberi dans le bureau régional d’Afrique francophone. Selon ce dernier, une telle désignation ouvre droit à une meilleure représentativité de l’Afrique de l’Est au sein de cette instance continentale de la FSM. Djibouti a également obtenu un autre siège dans cette instance. Puisque Mme Asli Aden Hadi a été nommée commissaire aux comptes du Bureau BRAF (Bureau régional Afrique francophone de la Fédération Syndicale Mondiale). Ce qui démontre qu’au sein de cet organe, l’UGTD est fortement représentée et c’est ce qui témoigne également le rôle et la place prépondérante que la centrale syndicale ne cesse de jouer sur la scène internationale depuis quelques temps.

« Notre participation a été grandement appréciée. Surtout notre volonté et détermination qui vise à insuffler un nouvel élan dans la redynamisation de l’instance continentale et c’est tout ce qui justifie de notre engagement à abriter en tant que centrale syndicale hôte la réunion du BAF(FSM) importante rencontre internationale avec pour thème la santé et la sécurité au travail qui aura lieu en décembre 2017», nous a confié M. Saïd Yonis Waberi dès son retour au pays.

« A cet égard, a-t-il ajouté, il est grand temps de tout mettre en œuvre pour que cet événement de grande importance et qui se veut l’un des plus grand rendez vous syndical international soit un succès éclatant. »

Notons que cette rencontre, la première dans le genre jamais organisée en Afrique Francophone et notamment dans notre pays, réunira plus de 14 délégations en provenance des pays membres de la Fédération Syndicale Mondiale.

D’ores et déjà, le secrétariat général de l’UGTD est engagé dans la planification et la programmation de ces assises. Il déploie les efforts et moyens nécessaires pour une organisation parfaite et harmonieuse de cette conférence.

Convaincu que cette initiative sera bien accueillie par le gouvernement qui ne manquera pas d’apporter son concours, M. Said Yonis Waberi a profité de son entrevue avec la presse pour rendre un vibrant hommage au président Ismaïl Omar Guelleh et remercie également le ministre du travail M. Hassan idriss Samrieh pour leur soutien constant au bon fonctionnement des organisations syndicales du pays.

