Comité de Coordination Multisectorielle et Interpartenariat (CCMI) : Lutte contre le sida, la tuberculose, et le paludisme Priorité au dialogue

Conformément à la décision prise en novembre 2016 par le Conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme relative à l’attribution de fonds pour la période 2017-2019, la somme de 8 515 920 US$ a été allouée à la République de Djibouti pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que pour renforcer les systèmes de santé afin qu’ils deviennent résilients et pérennes. La somme ainsi allouée à chaque pays a été déterminée principalement en fonction de la charge de morbidité et du niveau de revenu. La République de Djibouti appartient à la catégorie des pays à revenu intermédiaire du bas de la tranche inférieure.

Pour accéder à la somme allouée, des demandes de financement (auparavant appelées « notes conceptuelles ») devront être développées sous la responsabilité du Comité de Coordination Multisectorielle et Interpartenariat(CCMI) (Instance de coordination nationale) et ce sur la base des stratégies nationales de lutte contre ces trois (3) maladies et d’un dialogue pays, élaborée sous la forme d’une consultation nationale exhaustive et élargie sur tout le pays.

Aussi dans le cadre de la préparation des demandes de financement, il est prévu l’organisation d’un dialogue pays (consultation nationale et multisectorielle) inclusif étayé par des données fiables et fondé sur des stratégies nationales. Le caractère inclusif et participatif du dialogue pays impose une implication de toutes les parties prenantes : les départements ministériels, les organisations et réseaux de la société civile, les organisations non gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, les conseils régionaux et locaux.

La démarche initiée par le Comité de Coordination Multisectorielle et Interpartenariat (CCMI) vise une appropriation de toutes les parties prenantes nationales ainsi qu’une élaboration collective qui prenne en considération les nouveaux enjeux de la lutte contre le VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme dans le pays. Il s’agira donc dans cette stratégie de riposte de déterminer les besoins réels des populations vulnérables pour véritablement les prendre en charge.

En somme, le dialogue pays initié jette les fondements de l’élaboration des demandes de financement. C’est un processus continu qui plaide en faveur des populations-clés et des personnes vivant avec les maladies en vue s’assurer de leurs préoccupations et besoins.

Pour bénéficier de cette allocation, le CCMI de Djibouti en collaboration avec le Ministère de la Santé soumettront des demandes de financement séparées, l’une pour le VIH et la Tuberculose pour un montant cumulé de 5.784.128 US$ et l’autre pour le paludisme pour une enveloppe de 2.731.792 US$.