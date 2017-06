Les collégiens de Randa en immersion au parlement

Des collégiens venus de Randa ont pu visiter l’Assemblée nationale jeudi dernier. A l’issue de la visite guidée, ils ont été reçus par le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, natif de Randa comme ses jeunes hôtes.

<None> Ce fut une journée mémorable pour les collégiens de Randa. A l’invitation du président Mohamed Ali Houmed, ils ont pu visiter jeudi dernier l’Assemblée nationale, lieu où sont votées les lois de la République.

Accueilli à l’entrée du parlement par deux députés, les jeunes collégiens ont fait un saut dans l’histoire dès le hall d’entrée avec les portraits des figures historiques comme Ahmed Dini, Saad Warsama, etc. Après cette entrée en matière, les jeunes visiteurs ont été conduits dans la salle des commissions, au bureau des administrateurs, à la bibliothèque, bref, partout, avant de prendre place dans l’hémicycle.

Installés dans le saint des saints, les jeunes collégiens ont pu poser des questions sur l’unes plus importantes des institutions républicaines du pays : le fonctionnement de l’Assemblée Nationale, le rôle des députés, leurs missions, la durée de leur mandat, etc. Ils ont compris le fonctionnement général de l’institution parlementaire et se sont familiarisés à la pratique parlementaire et ce, à la satisfaction totale des enseignants et parents qui les accompagnaient. Au terme de la visite, les collégiens de Randa ont été reçus par le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, lui-même originaire de cette sous-préfecture. Le président leur a souhaité la bienvenue, exprimant en même temps sa grande satisfaction et sa joie car ces enfants constituent l’avenir du pays.

Parlant à la presse, le président a expliqué que ce genre de programmes permettait aux enfants de mieux connaitre leurs élus, leurs attributions ainsi que les institutions de leur pays. Ces activités leur permettront de mieux comprendre les principales règles de fonctionnement d’un Etat démocratique et ce par l’initiation au travail législatif du député.

Pour couronner le tout, il s’agit, a-t-il dit, d’une activité pédagogique, une activité de perfectionnement de l’enfant. Dans leur message, les enfants ont remercié le président de l’assemblée, principal artisan de ce programme ainsi que l’ensemble des parlementaires présents sur les lieux.

Cette visite guidée a pris fin par une photo de famille au sein de l’hémicycle.