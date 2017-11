Collecte et valorisation des déchets recyclables : Des pionniers à pied d’œuvre

Le recyclage du plastique est un enjeu de plus en plus crucial au fil du temps. Compte tenu des volumes impliqués à l’échelle mondiale, recycler le plastique devient une industrie. La question concerne aussi les consommateurs qui peuvent avoir une influence sur la consommation. Elle garde toute son acuité 23 ans après la première célébration de la journée mondiale du recyclage en 1994 aux États-Unis d’Amérique. Il s’agissait alors pour ses instigateurs de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.

La date du 15 novembre coïncide avec la célébration de la journée mondiale du recyclage. À cette occasion, nous nous sommes rendus mercredi dernier au siège de la société Coubèche. La raison tient au sens de l’engagement de cet opérateur privé depuis une vingtaine d’années dans la collecte et le recyclage des déchets en plastique. Sur son site d’Ambouli, les types de déchets collectés sont les bouteilles en plastique (PET), le polyéthylène tel que les caisses de Coca cola mais aussi les bouteilles en verres abimées ainsi que les cannettes en aluminium.

Le site d’Ambouli et les machines s’y trouvant appartiennent aux établissements Coubèche. Mais son exploitation relève d’Ecotech qui est une entreprise de transformation et revalorisation des déchets, partenaire du groupe Coubèche. Lequel a aussi comme partenaire l’association Hayat sur le terrain. La structure associative sensibilise les mères de famille de la cité de Gachamaleh sur l’importance du recyclage. Pour encourager ces femmes à trier et collecter les déchets en plastique, l’association fournit des kits scolaires à leurs enfants. Passons. Et revenons au savoir-faire d’Ecotech. Créée en 2014, cette société collecte et traite tous les types de déchets en plastique, en verre, et en aluminium afin de les transformer et de leur donner une seconde vie. Sur le site d’Ambouli, les déchets d’emballage plastique sont triés par famille de plastique et mis en balle, puis acheminés vers le site pour y être prélavés puis à nouveau triés. Les déchets sont alors broyés en paillettes, puis lavés, rincés, essorés, séchés et tamisés et régénérés, pour obtenir des granulés. Ecotech exporte ainsi 100 tonnes de plastiques par an vers l’Ethiopie, la Chine et l’Inde. Le chiffre nous conforte en le caractère fructueux du partenariat entre le groupe Coubèche et la société Ecotech.

En clair, les deux acteurs économiques mènent de concert une collecte des déchets recyclables en vue de leur valorisation. Ces partenaires effectuent au quotidien le broyage des caisses réformées Coca-Cola et de la collection du verre blanc, la compression des cannettes aluminium et des bouteilles PET pour exportation vers une usine de transformation des déchets. L’esprit pionnier de Coubèche et d’Ecotech n’est nullement en contradiction avec la raison d’être de la journée mondiale du recyclage qui vise à éduquer et à qui est d’éduquer et de sensibiliser les jeunes djiboutiens sur les vertus du recyclage, et donc de la préservation de l’environnement. C’est du moins la conviction du directeur en charge du marketing aux Etablissements Coubèche, Christophe Chenot. « Le recyclage a de multiples avantages et permet, avant tout, d’économiser des ressources naturelles. Ainsi, au lieu d’extraire de nouvelles ressources du sol ou du sous-sol de la Terre (comme le sable ou le pétrole), le recyclage permet d’utiliser de la matière existante (comme celle des emballages) afin de produire de nouveaux objets et emballages. La société Coubèche projette également d’étendre ce projet à tous le pays. L’objectif in fine est de pouvoir créer une usine de recyclage des déchets en plastique à Djibouti comme celle du Rwanda et produire ainsi des matériaux en plastique recyclé », nous a-t-il confié.

Pour les néophytes, il existe cinq grandes familles de plastique recyclable, à savoir le polychlorure de vinyle (PVC), le polyéthylène (PE), le polystyrène (PS), le polyéthylène téréphtalate (PET), et le polypropylène (PP). A entendre Christophe Chenot, le recyclage du plastique est un enjeu de plus en plus crucial au fil du temps. Compte tenu des volumes impliqués à l’échelle mondiale, recycler le plastique devient une industrie. La question concerne aussi les consommateurs qui peuvent avoir une influence sur la consommation. Elle garde toute son acuité 23 ans après la première célébration de la journée mondiale du recyclage en 1994 aux États-Unis d’Amérique. Il s’agissait alors pour ses instigateurs de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Mohamed Chakib