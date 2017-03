Collecte et traitement des déchets solides : L’OVD innove

Tous les camions bennes de l’office de la voirie de Djibouti(OVD) sont équipés de GPS. L’initiative émane du directeur de l’OVD. Elle répond au souci du service de collecte des déchets solides d’avoir une traçabilité des mouvements des enginsroulants en temps réel. L’introduction de ces outils modernes de géolocalisation a permis d’améliorer le rendement des équipes de collecte d’ordures ménagères sur le terrain.

L’office de la voirie de Djibouti(OVD) est le bras armé des autorités municipales et communales dans la collecte et le traitement des déchets solides. La maire de la capitale, Fatouma Awaleh Osman, s’en est rendue compte au gré de son immersion de lundi dernier au sein de différentes installations de l’office. Et ce, rappelons-le, en compagnie du directeur de l’OVD, Charmarké Youssouf Moussa. L’occasion pour le haut responsable de fournir des explications détaillées sur les moyens mis à la disposition de son institution pour accomplir les missions qui lui sont dévolues.

…La collecte des ordures ménagères à l’ère du GPS. Aux premières heures matinales de chaque jour, 21 camions bennes quittent les bases techniques de l’OVD. Les chauffeurs et éboueurs à bord de ces engins roulants sont munis d’une feuille de route. Laquelle fixe leur itinéraire et leur travail de collecte d’ordures ménagères dans des secteurs bien ciblés. 5 de ces camions bennes assurent la collecte des déchets ménagers dans les quartiers chics de la commune de Ras Dika. 7 autres sont repartis entre les quartiers populaires de la commune de Boulaos. 7 camions bennes desservent les zones de ramassage d’ordures ménagères dans la commune de Balbala. Détail significatif : tous ces véhicules sont équipés de GPS. L’initiative émane du directeur de l’OVD. Elle répond au souci du service de collecte des déchets solides d’avoir une traçabilité des mouvements des camions bennes en temps réel. Concrètement, les superviseurs de cette entité suivent via un écran géant tous les déplacements des engins roulants. Leur vitesse de croisière et itinéraire aussi qui sont répertoriées dans des fiches de classement au quotidien. L’introduction de ces outils modernes de géolocalisation a permis d’améliorer le rendement des équipes de collecte d’ordures ménagères sur le terrain.

…Le maintien d’un environnement de qualité au centre d’enfouissement technique de Doudah

Cette culture de performances prévaut également au centre d’enfouissement technique(CET), sis à Doudah. Le personnel de l’OVD en activité sur place veille au respect des exigences environnementales. La mise en service du CET, qui a nécessité le soutien financier de l’Union européenne (UE) à hauteur de 3 ,2 millions d’euros, a eu un impact positif sans précédent sur la qualité de vie et les conditions sanitaires à Djibouti ville et Balbala.

Outre l’enfouissement des déchets, celui-ci intègre un centre de triage permettant le recyclage des déchets secs et la gestion des produits fermentescibles destinés à la production de compost (engrais organique stabilisé destiné au périmètre irrigable de Douda ou autres). Le volume total exploitable du CET se situe à environ 500.000 m3, avec une durée d’exploitation estimée de 5 à 9 ans selon l’efficacité du recyclage. Une exploitation optimale de ce centre vise au doublement du taux de collecte des déchets ménagers dans la capitale et la banlieue de Balbala. Pour ce faire, l’OVD a reçu de nouveaux moyens de collecte et de centres de regroupement de pré collecte (déchets organiques et autres) vont être établis afin d’utiliser au mieux le centre de triage. Le CET créera surtout des emplois pour les habitants de la capitale et sa périphérie urbaine dans les filières de recyclage (verre, carton, papier, plastique, aluminium, fer et déchets organiques) liées aux centre de triage.

…Un modèle de parité au travail

Dans un autre registre, l’OVD se veut un modèle dans la promotion du genre. Son directeur est entouré de plusieurs jeunes femmes diplômées qui occupent des postes à responsabilité. Cette volonté valorisante de la parité explique assez l’ardeur des éboueuses au travail. De jour comme de nuit. Les efforts de ces éboueuses sont appréciables pour les simples quidams et les autorités, aussi bien municipales que gouvernementales. D’où la revalorisation des salaires dont elles ont bénéficié en 2012. Des sources de revenus grâce auxquelles elles améliorent l’ordinaire de leurs familles respectives.