CNO / Société Civile : Des cœurs à l’unisson

Le comité national d’organisation des festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale a tenu hier, au palais du peuple, une réunion de concertation avec les représentants de la société civile.

Notre pays s’apprête à célébrer dans trois mois, le 40ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. A cette occasion, des événements d’envergure nationale seront organisés dans la capitale et dans les régions de l’intérieur.

Ces manifestations festives, qui se dérouleront tout au long de l’année 2017, devront rassembler les djiboutiens, toutes classes d’âges confondues. Pour ce faire, le comité national d’organisation des festivités du 40ème anniversaire a organisé hier au palais du peuple, une réunion de concertation avec les représentants de la société civile. Le président du CNO, Mohamed Abdillahi Wais, le vice-président du CNO, Naguib Abdallah Mohamed, le secrétaire national Bariq Rifki, Ouloufa Ismail Abdo responsable de la liaison sur le terrain et Roukia Ali Djama, responsable de la logistique ont conjointement animé cette séance d’échanges. La société civile, qui constitue, le maillon le plus important pour la réussite des activités prévues pour ce quarantième anniversaire de l’indépendance a répondu en masse à l’appel du comité national d’organisation en vue de discuter du bon déroulement de ces événements, qui sans nul doute, éveilleront chez chaque djiboutien un sentiment de fierté nationale. La rencontre a débuté avec la lecture d’un verset du Saint Coran, suivi d’un reportage sur l’accession de notre pays à l’indépendance.

Ce documentaire historique est revenu sur un message émouvant du premier président de notre pays, le défunt Hassan Gouled Aptidon, qui à la veille du premier anniversaire de notre jeune république, demandait aux djiboutiens de célébrer ensemble cette première année de liberté lourdement acquise

Le secrétaire national du comité national d’organisation des festivités du 40ème anniversaire, Bariq Rifki, qui s’est exprimé en premier lieu, a mis l’accent sur l’importance de ces festivités pour tous les djiboutiens. « Nous organiserons des activités dans les centres de développement communautaire de la capitale et des régions de l’intérieur, des journées sportives et culturelles, des feux d’artifice, bref, toute l’année 2017 sera une année inoubliable. Il s’agit pour tous les djiboutiennes et djiboutiens de participer à ces festivités qui sont les leurs », a-t-il affirmé. Par la suite, la responsable de la liaison sur le terrain du CNO, Ouloufa Ismaël Abdo, s’est exprimée en arabe. Dans son bref discours, elle a exhorté les différentes composantes de la communauté nationale a célébrer ensemble ce 40ème anniversaire. Sur le même ton, le vice-président du CNO, Naguib Abdallah Mohamed, a dans son discours en afar, rappelé l’importance de cet événement dans la vie de tous les djiboutiens. « Ce 27 juin 2017 ne sera pas un jour comme les autres, c’est une date importante, pour commémorer notre liberté. Cette journée n’est pas anodine, c’est celle où nous avons retrouvé notre liberté, et la liberté est ce que chaque individu possède de plus cher car une personne privée de sa liberté ne peut dormir tranquillement et si nous dormons tranquillement depuis 40 ans, c’est grâce à ce drapeau chèrement acquis », a-t-il déclaré en substance.

Le président du CNO, Mohamed Abdillahi Wais qui lui, s’est exprimé en somali, a évoqué devant les représentants de la société civile les luttes menées par nos aînés, qui nous ont permis de vivre dans la prospérité. « Beaucoup de personnes sont tombées pour notre drapeau, et notre pays a traversé beaucoup de difficultés, mais aujourd’hui nous sommes réunis pour célébrer ensemble cette date historique. Nous devons partager tous ensemble cette fierté nationale que constitue ce quarantième anniversaire, il s’agit pour nous tous de nous rassembler dans la joie pour fêter cette date et avancer ensemble », a-t-il martelé avec insistance devant l’assistance réunie hier au palais du peuple.

Le compositeur de l’hymne national djiboutien, Aden Elmi plus connu sous le sobriquet de « Qor Yaree » a fait vibrer la salle en expliquant à l’ensemble des membres de la société civile les rôles et les devoirs de chacun. « Nous devons nous unir pour hisser encore plus haut notre drapeau national. Soyons les ferments d’une nation à la fois une, indivisible, et forte ».

La journée s’est clôturée par des témoignages des porte-voix de la société civile, qui ont réaffirmé à l’unisson, leur volonté de fêter tous ensemble le quarantenaire de notre pays.

N. Kadassiya