Clôture d’une formation sur le registre social : Rendre efficace le système d’identification et d’enregistrement de la population vulnérable

Le secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales a organisé du 16 au 17 octobre 2017, au palais du peuple, une formation sur le renforcement des capacités du personnel en charge des saisies des informations des ménages dans le registre social. L’initiative a pour but d’améliorer continuellement la qualité de prestations offertes à la population. C’est du moins la raison d’être du registre social qui vise à rendre efficaces les multiples programmes et projets destinés à la population. En effet, le registre social est un système d’identification et d’enregistrement de la population vulnérable en vue de coordonner les aides déployés au niveau national.

Chaque guichet social utilise ce système pour connaître les conditions de vie des familles demandant une aide et un accompagnement, pour saisir leurs doléances, et mettre à jour les informations des familles lors de naissance, décès, ou changement d’adresse dans le but de suivre le requérant en vue d’améliorer ses conditions de vie. Plus globalement, le programme vise l’amélioration de la communication sur les programmes sociaux, l’assurance de la connexion entre les programmes, la réduction des dispersions, l’amélioration de la coordination et de l’harmonisation des aides et le renforcement du dispositif de suivi-évaluation de l’ensemble des programmes d’assistance sociale.

Ainsi, depuis son lancement, le registre social est devenu un outil incontournable dans la lutte contre la pauvreté.

A savoir également que plus d’une trentaine de jeunes diplômés, correspondant aux profils recherchés en informatique, statistique, économie et en carrière sociale, ont été recrutés pour travailler sur la qualité du système afin qu’il joue pleinement son rôle de répertoire national, d’identification des ménages pauvres et de coordination des aides au développement.