Clap de fin pour les grands concours scolaires

Des récompenses et des cadeaux comme s’il en pleuvait sur la tête des heureux lauréats des différentes compétitions… ! Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin ! Et les Grands Concours Scolaires ne pouvaient déroger à cette règle d’Or. C’est samedi dernier que les compétitions scolaires se sont achevés comme elles avaient démarré, dans la joie et la communion. Temps forts d’une cérémonie qui s’est achevée en apothéose !

Des milliers d’élèves issus de tout le pays et leurs parents, éducateurs et les responsables du MENFOP se sont retrouvés samedi dernier dans la salle des fêtes du palais du peuple.

Plusieurs mois durant, les Grands Concours Scolaires ont été vécus comme des moments d’une intense émulation pour les élèves-candidats de 9ème année, qui, dans une ambiance ludique et festive, ont pu réviser leurs cours et préparer les examens du BEF. Tout au long de ces derniers mois, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud aura partagé l’ambiance bonne enfant de ces concours à but pédagogiques et festifs.

« Nous sommes là pour la consécration du Savoir et des Sciences » s’est-il exclamé d’emblée, comme exalté par cette belle « dynamique d’apprentissage ludique joignant l’utile à l’agréable ».

Le ministre avait convié à cette belle fête son collègue délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis et le commissaire au plan, M. Amareh Said Ali. Dans les travées de la salle des fêtes du palais du peuple, la cérémonie, par ailleurs diffusée en direct sur la chaine 1 de la RTD, a été vécue dans l’enthousiasme, la ferveur et la communion entre les milliers d’élèves issus de tout le pays ainsi que leurs éducateurs et leurs parents.

La cérémonie avait démarré dès 16h avec le dernier acte du concours jeunes champion(e)s entre les collèges d’Ambouli et de la Palmeraie 2. Une finale qui fut très disputée et s’est soldée sur le score de parité de 8 points à 8 à la fin de toutes les questions prévues à cet effet avant que le collège d’Ambouli ne remporte le match sur une question de culture générale qui a départagé les deux compétiteurs, la troisième place revenant à la Nativité.

Les officiels et le grand public ont vécu enfin avec les téléspectateurs de la chaine nationale, les finales des représentations théâtrales avant la remise des récompenses aux vainqueurs des concours de dictée, des maths, de science et de la représentation de théâtre, mais aussi les olympiades des métiers…etc.

Dans son mot de clôture, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a rappelé les objectifs de ces compétitions qui visaient à renforcer les valeurs et la culture de mérite, mais aussi de respect, de «fair play », de détermination et de ténacité.

Allégorique, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a vanté les mérites de chacune des compétitions organisées dans le cadre des Grands Concours Scolaires. Il a aussi loué les qualités des élèves-compétiteurs qui ont « surmonté les difficultés et percé l’obscurité ».

Il a repris, l’un après l’autre, les Olympiades des métiers, les challenges sportifs, les concours des maths, des sciences, de dictée et de théâtre, qui sont autant « de disciplines fondamentales et des activités capitales pour leur redonner leurs lettres de noblesse afin qu’elles puissent jouir de crédit auprès des élèves » selon les propos du ministre. M. Moustapha Mohamed Mahmoud a rendu un hommage appuyé au chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, qui accorde à l’éducation la plus grande priorité, à travers l’enveloppe budgétaire conséquente qui lui est alloué.

Il a surtout souligné l’objectif de qualité recherché dans ces grands concours qui seront pérennisés, a-t-il annoncé. En conclusion, le ministre a félicité les élèves compétiteurs et rendu hommage aux différents comités d’organisateurs pour le travail ardu fourni durant tous ces derniers mois. M. Moustapha Mohamed Mahamoud a enfin réaffirmé sa ferme volonté d’inscrire ces grands concours scolaires dans la durée et leur donner un caractère pérenne.

Le clap de fin fut tout aussi beau que le début de la cérémonie. Des élèves sourds muets suivant leurs scolarité dans un Centre dédié aux enfants à besoins spéciaux ont clôt le spectacle avec une danse folklorique sur une musique moderne. Et le public a renchéri en secouant des mains en signe d’applaudissement dans le langage des signes !

MAS