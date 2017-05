Clap de fin du FDC du quartier 7

Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des associations du quartier 7, l’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) en partenariat avec le centre de développement communautaire du quartier 7, a organisé jeudi dernier au CDC une cérémonie de clôture des 13 projets communautaires financés à travers le Fonds de développement communautaire.

Le Fonds de Développement Communautaire (FDC) Q7 est un petit fonds consacré au Quartier 7 pour soutenir les activités menées par les associations (petites subventions de 3000 dollars US, soit 500.000fdj). Le but des activités financées est d’améliorer l’impact et la durabilité du programme d’investissement financé dans le cadre du second projet PREPUD 2 Q.7. Cette cérémonie qui a eu lieu le jeudi 25 mai dans le CDC du quartier 7 a réuni le Président de la Commune de Boulaos, M. Mohamed Ismaël Omar, le Directeur du développement Social de l’ADDS, la directrice du CDC de Q.7, Mme Koresha Ali Guedi, M.Dirieh Farah Souldan et ses proches collaborateurs ainsi que les associations bénéficiaires.

Les responsables, qui ont pris la parole à tour de rôle, ont félicité les 13 associations pour leurs efforts. La Commune de Boulaos a pour sa part affirmé le soutien à l’ADDS dans ses efforts. Le Directeur de l’agence de Développement Social a également profité de cette occasion pour sensibiliser et encourager les associations à participer à l’appel à propositions de la 2ème phase du FDC.

L’ADDS remercie les partenaires qui se tiennent à ses côtés dans le cadre de ses activités de développement social. Il s’agit du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, la Commune de Boulaos et la sous-préfecture du 2ème arrondissement qui ne ménagent aucun effort pour la parfaite collaboration et pour le bon déroulement de la mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui est celle de l’agence.

SOUBER