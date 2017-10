A Balbala, une famille a fait appel à un non professionnel pour circoncire un garçon de 10 ans, prénommé Youssouf. L’homme à qui a été confié cet acte chirurgical qu’est la circoncision, a sectionné le gland de l’organe génital de l’enfant. Les faits se sont déroulés lundi matin dans l’un des quartiers périphériques de la commune de Balbala.

Apeurée, la mère de la victime, Mme Koureicho, est arrivée avec son fils à l’Hôpital Peltier en apportant la partie sectionnée du gland, et c’est ce qui a permis aux chirurgiens de procéder rapidement à une réimplantation du bout sectionné et également à la mise en place d’une sonde urinaire. La circoncision clandestine pratiquée par des non professionnels et de manière anarchique est un danger pour la santé et le devenir des enfants. A l’heure actuelle, le jeune garçon est admis dans le service postopératoire du pavillon Oubèche de l’Hôpital général Peltier et suivi par le Dr Elyas Said et son équipe.

Rappelons que la circoncision est un acte chirurgical qui requiert des conditions incontournables d’hygiène et d’asepsie que seul un bloc opératoire peut assurer et c’est pourquoi il est recommandé aux parents d’utiliser uniquement ces structures adaptées pour la circoncision de leurs enfants. Le ministère de la santé tire la sonnette d’alarme face à ces pratiques clandestines de circoncisions à domicile qui sont faites de façon inadéquate par des non-professionnels et qui sont devenues un véritable problème de santé publique à Djibouti avec plusieurs cas d’enfants qui se sont retrouvés aux urgences pour des hémorragies ou des infections après l’ablation du prépuce.

Le ministère de la santé appelle donc la population en général et les parents en particulier à ne pas mettre la vie de leurs enfants en danger avec ce genre de pratiques de circoncision clandestines dont les conséquences et les séquelles sont néfastes et irrémédiables à l’enfant. Cette affaire est suivie de très prés par la Gendarmerie qui a d’ores et déjà appréhendé l’auteur de ce méfait.