CIR – Une cohésion s’impose

Le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, et le ministre délégué au Commerce, Hassan Houmed Ibrahim, ont conjointement parrainé l’ouverture des travaux d’un atelier sur le cadre intégré renforcé, jeudi 23 mars dernier au Sheraton. La rencontre a regroupé sur place le représentant-résident par intérim du PNUD, Jaime de Aguinaga, et plusieurs membres du comité de pilotage de ce programme.

Le point focal, Hiba Ahmed Hiba, a mis en exergue le cadre d’intervention et le bilan du projet. De son côté, le coordinateur national, Mohamed Omar Dabar, a présenté les mécanismes de fonctionnement du CIR. Les secteurs aussi qui sont éligibles au programme. Citons notamment le tourisme, la pêche, et les ressources naturelles.

Pour sa part, l’officiel onusien a assuré ses interlocuteurs djiboutiens de la pleine disponibilité du PNUD pour accompagner le pays dans l’atteinte des objectifs du CIR. Les deux acteurs de l’Exécutif en ont pris bonne note. Ils ont réitéré la volonté du gouvernement à tirer profit de ce programme. Lequel est une aubaine dans la mobilisation des ressources financières nécessaires au développement de certains secteurs d’activités bien définis dans la SCAPE. C’est pourquoi les deux ministres ont lancé un appel au renforcement de l’esprit d’équipe et de la cohésion à l’endroit des membres du comité directeur national du cadre intégré renforcé.

Notons au passage que le CIR est un programme d’assistance technique, lié au commerce et destiné aux pays les moins avancés (PMA). Il est financé non seulement par six donateurs multilatéraux que sont la Banque Mondiale, le Centre du Commerce International, la Convention des Nations Unies pour le Développement du Commerce (CNUCED), le Fonds Monétaire International, l’Organisation Mondiale du Commerce, et le Programme des Nations Unies pour le Développement mais aussi par des donateurs bilatéraux.

Globalement, le CIR vise à créer les conditions propices au développement du commerce. Et ce à travers la création d’emplois, de richesse, et de croissance qui devrait aller de pair avec l’éradication de la pauvreté, et l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires djiboutiens.

Grâce à ce programme, le secteur du tourisme bénéficie d’un financement de 1,5 millions de dollars américains.

Souber