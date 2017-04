Le cinquantenaire d’une télévision en pleine mutation

Le chef de l’Etat a participé hier à la cérémonie de célébration des 50 ans de la télévision djiboutienne. Cette cérémonie fut l’occasion de distinguer certains pionniers de la télévision comme Moukhtar Gafar. Le chef de l’Etat a évoqué le chemin parcouru et a appelé les jeunes journalistes des sections afar et somali à chercher à se perfectionner. Outre le chef de l’Etat, le ministre de la Communication Abdi Youssouf Sougueh, le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed et le président de l’Assemblée nationale Mohamed Ali Houmed ont assisté à la cérémonie.

C’est le vendredi 14 avril 1967 qu’a été inaugurée la télévision à Djibouti. Le territoire était encore français et la télévision djiboutienne était donc une section de l’ORTF, l’office de radiodiffusion-télévision française. L’événement a été relaté à l’époque dans le Réveil, l’ancêtre de la Nation dont les journalistes ont rendu compte, dans les éditions suivantes, de la ferveur avec laquelle la jeunesse du pays suivait les programmes de la petite lucarne, comme le disait le général De Gaulle. Hier, c’est sous le patronage du président Ismaïl Omar Guelleh qu’a été placée la célébration du 50e anniversaire de la télévision djiboutienne. Bien que le soleil fût implacable, une longue cérémonie avait été organisée dans la cour des locaux de la RTD où de nombreuses autorités civiles et militaires étaient rassemblées autour du président pour célébrer les 50 ans de la télévision qui reste, malgré l’Internet, le principal outil de communication à Djibouti. Si en 1967, quelques familles privilégiées possédaient le petit écran, aujourd’hui, le téléviseur n’est plus un objet de luxe à Djibouti puisque même dans les campements reculés, les Djiboutiens peuvent suivre les programmes télévisés.

Le chef de l’Etat a évoqué dans son discours le chemin parcouru au cours des 25 dernières années pour faire de la télévision un outil d’information, de divertissement mais aussi d’éducation des masses. Il a salué le travail des différents responsables qui ont participé à cet élan.

Le directeur général de la RTD, Abdoulkader Ahmed Idriss, a pour sa part insisté sur les efforts consentis par ses équipes au cours des dernières années pour que la télévision retrouve son audience perdue au profit des bouquets francophones. L’homme a notamment à son actif la fameuse émission des jeunes talents dont le succès phénoménal a durablement replacé la télévision nationale en tête des chaînes suivies à Djibouti.

A peu près douze journalistes, techniciens et réalisateurs de la télévision ont été médaillés hier dans le cadre de cette cérémonie. Mouktar Gafar en faisait partie. Ce caméraman dont la haute silhouette a fait partie, pendant près de quarante ans, du paysage audiovisuel national, a réalisé plusieurs documentaires et autres téléfilms au cours des premières années de l’indépendance. Ancien infirmier diplômé d’Etat, il avait décidé de changer de métier pour devenir caméraman. Il a fait une brillante carrière qui lui a valu hier une distinction bien méritée.

50 ans après l’inauguration des modestes installations de la télévision de l’époque, la télévision djiboutienne est aujourd’hui, à l’heure de la TNT, une lourde machine qui emploie près de 200 personnes.

Une caravane montée dans le cadre du 50 e anniversaire a, tout au long du mois de Mars, sillonné le territoire du Nord au Sud pour associer la jeunesse des villages et des campements à l’événement. Comme son voisin d’en face, c’est-à-dire l’opérateur national des télécommunications, la télévision entend se rapprocher chaque un peu plus de son public.

