Cinéma de sensibilisation : «Pour Une Vie Sans Lame » de la Voix de l’Est en tournée dans les régions

Pour combattre les violences ancestrales appelées les mutilations sexuelles féminines, toujours actuelles dans notre pays, surtout dans les zones rurales, la compagnie théâtrale « LA VOIX DE L’EST », avec l’appui de l’UNICEF, mène une campagne de sensibilisation autour de la projection du film «Pour Une Vie Sans Lame ».

Dans ce cadre, la caravane dirigée par M. Hassan Moussa directeur artistique de « LA VOIX DE L’EST », a sillonné les principales localités de la région de Tadjourah, du 13 au 17 janvier 2017. La caravane a d’abord débarqué dans la localité de Karta, située à environ 75 km de la capitale, avant de se rendre successivement à Sagalou, Kalaf, Randa et enfin Adaylou.

Dans chacune de ces localités, le programme a débuté dans la soirée aux alentours de 19h00, par des animations musicales avec un riche répertoire de chants dédiés en partie à la lutte contre l’excision, sur fond de vidéo-projecteur suivi de la projection du film «Pour Une Vie Sans Lame », réalisé par la dramaturge djiboutienne Mme Aicha Mohamed Robleh. Le film, d’une durée d’une heure 20 mn, réalisé initialement en français, puis traduit en langues afar et somalie, grâce à l’appui financier de l’UNICEF, a laissé le public sans voix, associant à la fois l’émotion, le plaidoyer et la comédie.

Enfin, place aux débats au cours desquels les participants ont pu exprimer leurs points de vue concernant le film ainsi que la pratique de l’excision. Les mutilations sexuelles féminines, sont toujours actuelles dans toutes ces localités rurales, même si, grâce au combat engagé ces dernières années, conjointement par le gouvernement djiboutien et les organisations non gouvernementales, tels que l’UNICEF, l’UNFD, une évolution conséquente est intervenue dans les mentalités de la population. Certes, les gens sont généralement persuadés des méfaits de la forme la plus barbare de cette pratique, appelée l’infibulation qui consiste en l’ablation des petites et des grandes lèvres, avec la fermeture de la paroi vaginale. Ils continuent toutefois à pratiquer dans la clandestinité, la forme la plus simple de l’opération appelée communément « Sunna » et qui consiste à une amputation d’une partie du clitoris. Comme le rappelle le grand comédien Moussa Hassan, « La modification des comportements des personnes nécessite un long processus». Toutefois, la projection de ce film dans ces localités rurales du pays où la tradition est fortement ancrée, a sans doute beaucoup contribué à avancer les mentalités. La caravane de « LA VOIX DE L’EST », a continué sa tournée dans la région d’Obock.

