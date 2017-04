Chemin de fer djibouto-éthiopien : La commission mixte ministérielle reçue au palais de la République

La délégation éthiopienne venue à Djibouti dans le cadre de la prochaine entrée en service du chemin de fer djibouto-éthiopien, a été introduite jeudi auprès du chef de l’Etat par le ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa. L’entretien a porté sur les nombreuses questions discutées au niveau ministériel pour que la nouvelle ligne ferroviaire puisse entrer en service rapidement.

Conduite par Sofian Ahmed, ministre des finances et de l’Economie du gouvernement éthiopien, une délégation éthiopienne de haut niveau composée de cinq autres ministres et de hauts responsables, a séjourné pendant trois jours à Djibouti dans le cadre de consultations nécessaires avant l’entrée en service du chemin de fer djibouto-éthiopien. Au terme de la mission, la délégation éthiopienne a été reçue en audience jeudi dernier par le président Ismaïl Omar Guelleh. « Ce fut l’occasion de rendre compte au Président des résultats de nos travaux », a souligné le ministre djiboutien de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa,

Le Président de la République, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, a reçu aujourd’hui, jeudi, en fin de matinée, au Palais Présidentiel, une commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne. La création d’un poste conjoint de sécurité et de contrôle à Galafi, la tarification du transport ferroviaire qui sera bientôt et d’autres questions importantes ont été discutées par la commission ministérielle mixte composée, côté djiboutien, du ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa, du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf et du ministre de l’Economie et des Finances, Ilias Moussa Dawaleh.

« Nous pensons pouvoir, dans le délai de quatre mois donné à notre commission, venir à bout de toutes les problématiques répertoriées afin de permettre une circulation fluide du train électrique entre les deux pays », ont souligné le ministre de l’Equipement et des Transports et son homologue éthiopien.

A noter que la commission doit se réunir tous quinze jours à Addis-Abeba.