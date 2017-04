Le chef de l’Etat salue la mémoir Abdi Miganeh Gouled

Abdi Miganeh Gouled, qui fut le premier directeur du Palais du peuple, a été rappelé à Dieu dans la nuit de samedi à dimanche. Il était âgé de 70 ans. Le président Ismaïl Omar Guelleh, qui a bien connu l’homme et qui admirait l’artiste, a salué sa mémoire dans un communiqué diffusé hier à la radio et à la télévision. Le chef de l’Etat a exprimé sa tristesse et sa consternation et adressé ses condoléances à l’ensemble des membres de la famille de M. Abdi Miganeh. Il a salué en lui un érudit, un artiste qui a mis son talent au service de l’unité nationale et de la cohésion, notamment au cours des années passées à la tête du palais du peuple. « Il restera longtemps dans la mémoire des Djiboutiens pour son exigence professionnelle et son aptitude élevée à animer avec autorité, courage et talents les différents groupes artistiques de notre pays », a ajouté le Président de la République.

Abdi Miganeh Gouled, formé en Chine, était un organisateur de spectacles hors pair, un grand chorégraphe aussi qui était constamment à la recherche de la perfection et de l’esthétique. A la tête du palais du peuple, il a eu à organiser des spectacles mémorables. Après plusieurs années passées à la tête du PP, il a été nommé conseiller du ministre de la Culture au début des années 2000 avant de prendre sa retraite. En ce 40e anniversaire de l’indépendance nationale, cet amoureux des arts et de la culture aurait certainement aimé appuyer par ses conseils ses successeurs au palais du Peuple dans le cadre des festivités de juin prochain. Mais le destin en décidé autrement. Paix à son âme.