LE CHEF DE L’ETAT ISMAÏL OMAR GUELLEH PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE INAUGURALE DU 5ème FORUM DES OULÉMAS DE L’AFRIQUE DE L’EST

Le 5ème forum des Oulémas de l’Afrique de l’est s’est ouvert hier au palais du peuple sous le haut patronage du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh.

Cette rencontre des oulémas et des érudits en Islam a pour thème de réflexion : « comment ‘’corriger les conceptions religieuses et les perceptions culturelles’’ pour changer les mentalités et les comportements au sein de la société ». Des représentants de l’Ethiopie, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan, du Kenya, de la Tanzanie, des Comores, de la Somaliland, de l’Arabie saoudite, de la Turquie et de Djibouti ont pris part à ces importantes assises.

Outre le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et le ministre des Affaires religieuses et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh, la séance d’ouverture officielle de cette cinquième rencontre des Oulémas d’Afrique de l’Est a vu la participation de deux invités de marque, en l’occurrence le ministre soudanais des Biens wakfs, Othman Ibrahim, et le secrétaire général du ministère saoudien des Affaires musulmanes. Le secrétaire exécutif du Haut conseil islamique, Cheikh Okieh Kaireh Fatah, et le président de la ligue des Oulémas de Djibouti, Cheik Abdourahman Mohamed Ali, des membres du gouvernement et du parlement, des autorités civiles et militaires, des leaders religieux, des diplomates et des représentants d’organisations internationales ont également pris part à la cérémonie inaugurale. Les oulémas, les intellectuels et les universitaires de l’Afrique de l’Est se réunissent ainsi pour également se concerter sur la meilleure façon de tirer profit de l’utilisation des réseaux sociaux afin d’éviter les dérives sectaires et les manipulations.

Les échanges d’idées, les débats et les analyses entre participants de ce forum religieux dureront trois jours.