LA PAROLE A : Ahmed Adel Soubhi Ambassadeur de la république arabe d’Egypte accrédité à Djibouti

« Un honneur pour l’Egypte de contribuer aux efforts de nos frères Djiboutiens… »

((Les relations entre mon pays et la république de Djibouti sont ancestrales. Actuellement, nos buts et nos aspirations se joignent, surtout en ce qui concerne la promotion du développement et de la sécurité en faveur de nos deux peuples. Nous avons l’immense tâche d’améliorer la capacité de nos citoyens et de leur assurer la sécurité dans la région, que ce soit la Mer rouge, le Bab-el-Mandeb ou la Corne d’Afrique.

Les gestes et l’appui de Djibouti sont gravés dans la mémoire des Egyptiens. Djibouti a notamment soutenu le maintien de l’Egypte dans l’Union Africaine. Et nous en sommes reconnaissants. Aussi, sous la direction de son excellence le Président Ismaïl Omar Guelleh, Djibouti a réussi durant ces dernières années à assurer la paix et la sécurité pour le pays. Ce qui a permis à Djibouti de se développer dans différents domaines, malgré qu’il soit situé dans une région où le péril ne manque pas. C’est un honneur pour l’Egypte de pouvoir contribuer aux efforts de nos frères Djiboutiens à atteindre leurs objectifs.

La visite en décembre dernier au Caire de son excellence Ismaïl Omar Guelleh et sa rencontre avec le Président Al-Sissi ont donné un accent particulier aux relations entre les deux pays. Les deux chefs d’Etat se sont mis d’accord pour traduire ces excellentes relations dans la concrétisation de projets dans différents domaines, tels que l’éducation, la santé, le commerce, la sécurité…))