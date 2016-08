Le chef de l’Etat à Nairobi pour la TICAD VI

Le président Ismaïl Omar Guelleh, accompagné de plusieurs de ses ministres dont ceux des Affaires étrangères, des Investissements et de la Santé, participe depuis hier à Nairobi à la 6e conférence de Tokyo sur le développement africain qu’abrite la capitale du Kenya. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s’est rendu à Nairobi accompagné de près de 😯 hommes d’affaires japonais désirant investir sur le continent noir. Désormais, le temps de l’assistance étant révolu, le Japon et ses partenaires africains entament le temps du business. Tokyo s’engage d’ores et déjà à investir 30 milliards de dollars d’ici 2018.

Le Japon et l’Afrique de nouveau réunis pour la 6e édition de la conférence de Tokyo sur le développement africain. Cela se passe à Nairobi depuis hier et la République de Djibouti y est représentée par le président Ismaïl Omar Guelleh accompagné de son ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. La délégation présidentielle comprend aussi le ministre en charge des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi Okieh et notre ambassadeur à Tokyo, Ahmed Araïta Ali. Pour la première fois depuis la première TICAD qui s’est tenue il y a 23 ans à Tokyo, la conférence se tient sur le sol africain, et ce à la demande des autorités africaines qui ont décidé de faire preuve de plus d’initiatives dans le cadre de la TICAD.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe est venu accompagné de près de 80 industriels et hommes d’affaires japonais. Car même si la TICAD reste un programme d’aide au développement, c’est désormais le temps du business qui commence entre Tokyo et l’Afrique. Lors des précédentes assises nippo-africaines, le Japon avait promis 28 milliards de dollars d’aide directe, ce qui s’est concrétisé à près de 70%. Cette fois, Tokyo s’engage à investir 30 milliards de dollars d’ici 2018, ce qui donnera un énorme coup d’accélérateur aux programmes de développement des pays africains.

Rencontres bilatérales en marge de la TICAD VI

En marge de cette sixième TICAD, le président Ismaïl Omar Guelleh a eu hier une série d’entretiens en tête-à-tête avec des responsables politiques, des figures de l’action bénévole mais aussi de l’ONU. Au chapitre politique, notons sa rencontre avec le Premier ministre mauricien Anerood Jugnauth. La rencontre s’est déroulée au centre de conférences Jomo Kenyatta. Le chef de l’Etat et le chef de l’Exécutif mauricien ont ainsi passé en revue la coopération bilatérale et ont convenu de consolider les liens entre les deux pays.

Le chef de l’Etat a en outre accordé une audience à M. Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Les discussions entre M. Grandi et le Président ont été centrées sur la situation des refugiés dans le monde et sur la tradition d’hospitalité de Djibouti qui se vérifie depuis plus de trente ans puisque le pays accueille depuis son indépendance ceux que les guerres régionales poussent vers ses frontières. M. Grandi a rappelé combien il appréciait les efforts et les sacrifices de Djibouti pour offrir des conditions d’accueil décentes à ces réfugiés et indiqué que le HCR continuera d’apporter son soutien à notre pays.

Le chef de l’Etat djiboutien a pour sa part souligné que, quoi qu’il arrive, les Djiboutiens continueraient d’accueillir avec bienveillance les réfugiés qui fuient les violences.