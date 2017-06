Championnat national de football : L’Asas/Djibouti Télécom s’offre un 6e titre

En écrasant la formation de l’Université de Djibouti par le score de 6 buts à 1, le club de l’Opérateur national DJIBOUTI TELECOM s’est arrogé lors de la 18ème journée du championnat national de première division le titre de champion pour la 5ème année consécutive.

L’Asas/Djibouti Télécom remporte son 6ème titre dans l’histoire du football djiboutien, mais c’est surtout la cinquième de suite (2013 à 2017). Le club ASAS/TELECOM termine en tête grâce à la victoire contre la formation de l’Université de Djibouti, et devient le premier club djiboutien à s’imposer sur cinq années d’affilée.

Une rencontre qui a été marquée par un festival des buts et le roi a repris sa couronne que beaucoup d’équipes ont tenté de s’emparer au cours de cette saison. Les hommes de NINJA et de MOWLID ont une fois de plus démontré leur suprématie sur le football en remportant ce 5ème titre d’affilée, rééditant au passage l’exploit de la saison 2013/2014 en terminant avec 49 points (sur un total possible de 54 points !!). Les chiffres sont éloquents :

Meilleure attaque : 63 buts marqués. Meilleure défense : 14 buts encaissés. Et pourtant tout n’a pas été rose au début. Sachez qu’à la 6ème journée avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite l’équipe accusait un retard de 5 points sur l’AS Port. La 7ème journée a sonné le déclic. Mohamed Kader et sa troupe ont pris leur destin en main en venant lors de cette 7ème journée à bout du leader l’AS Port par 2 buts à 0. Et depuis ASAS/Djibouti Télécom a réalisé une série de 12 victoires sur les 12 dernières journées, coiffant sur le fil l’AS Port à 2 journées après sa victoire 3 buts à 1 contre cette équipe qui était leader depuis la 1ère journée. Au final c’est avec 16 victoires, 1 seule défaite et un match nul qu’elle remportera ce championnat comme en 2013/2014.

Pour cette dernière journée avec 1 but d’avance sur son dauphin, ASAS n’allait pas passer un titre acquis en réalité dès la 16ème journée lors d’un match qui a pris l’allure d’une passation de pouvoir entre les 2 plus sérieux prétendants au titre ; la GR 3ème étant reléguée à 13 points de l’AS Port.

Pour cette dernière sortie, les jaunes de l’ASAS très motivés pour un 5ème titre de suite ouvrent rapidement le score par l’avant centre Fataî dès la 8è minute et à la demi heure le score est sans appel : 4 buts à 0. Entre temps, le jeune prodige Ali Farada, un couloir très offensif marque coup sur coup deux nouveaux buts (à la 18è et 25è minutes). Wahib Abou Raqaba, le puissant ailier assajog porte le score à 4 buts à 0. On est à la 32ème mn suite à un penalty. C’est la 37è minutes que l’avant-centre de l’équipe de l’Université profite d’une erreur de la défense de l’ASAS/TELECOM et réduit le score à 4 buts à 1.

Au retour des vestiaires en seconde période, les champions en titre libérés par cette forte avance reprennent leurs offensives et alourdissent le score avec un but du nouvel entrant Abdoulrazak, avant que Fatai ne clôture avec le 6ème but pour le plus grand plaisir des supporters ASAS Djibouti Télécom venus nombreux pour ne pas rater un tel moment de communion avec leur équipe favorite. A 5mn du coup de sifflet final l’’équipe de l’Université obtient un pénalty qu’elle ne parviendra malheureusement pas à concrétiser.

Comme prédisait les pronostiqueurs, le titre de la saison est revenu à L’Asas/Djibouti Télécom, l’équipe la plus méritante du championnat alors que leur principal concurrent l’AS Port qui jouait à la même heure au stade d’Ali-Sabieh a fait match nul 2 buts partout face au club de la région de Dikhil.

Déjà l’an dernier avec 4 victoires consécutives en championnat ce club avait établi un record dans le football djiboutien. A 5 victoires d’affilée il écrit un peu plus l’histoire.