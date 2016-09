Chambre de Commerce de Djibouti : Journée de promotion de la destination « Indonésie »

La Chambre de commerce de Djibouti a reçu samedi dernier la visite de l’Ambassadeur d’Indonésie auprès de la République de Djibouti, M. Imam Santoso, accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires de son pays. L’occasion pour le diplomate et sa suite d’inviter la communauté d’affaire Djiboutienne à la 31ème Foire Commerciale Indonésienne qui se tiendra du 12 au 16 Octobre 2016 à Djakarta.

L’Ambassadeur d’Indonésie accrédité à Djibouti tenait la vedette hier à la Chambre de commerce de Djibouti où il a présenté devant un large panel d’hommes d’affaires Djiboutiens la 31ème Foire commerciale d’Indonésie qui se tiendra à Djakarta du 12 au 16 Octobre 2016.

La Foire Commerciale indonésienne est depuis plusieurs décennies un grand rendez vous commercial en Asie du Sud-est. C’est l’occasion d’importants échanges commerciaux entre les opérateurs économiques et les consommateurs de la région et du monde. La Foire présente les meilleures productions indonésiennes issues du secteur de l’industrie, mais aussi des mines, de l’agriculture et des produits artisanaux.

A titre de rappel, rien que l’année dernière, la Foire commerciale Indonésienne a réussi à attirer plus de 10.000 visiteurs issus de plus de 100 pays, et généré un volume total de transactions commerciales évaluées à plus de 900 millions de dollars US.

Grâce au succès de cette exposition, l’Industrie et la production minière et artisanale Indonésienne se présentent aujourd’hui comme une destination de prestige.

La 31ème foire sera l’occasion de renforcer le charme et l’image de marque de ce grand raout qui fait le bonheur de dizaines de milliers de commerçants et de consommateurs du monde entier.

Hier encore, le président de la chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawaleh était dithyrambique en accueillant l’ambassadeur Santoso et sa délégation. « L’Indonésie est, avec la Malaisie, le plus grand producteur d’huile de palme. Ce pays connait également un boom industriel notamment dans le secteur du textile, de l’agro-alimentaire ou de l’automobile ».

VRP d’une journée de la destination « Indonésie », M. Dawaleh a incité ses amis entrepreneurs Djiboutiens à s’intéresser à ce nouveau marché « pour diversifier nos sources d’approvisionnement mais aussi pour nous ouvrir à de nouvelles opportunités de partenariat ». Il a par la même occasion, pris l’engagement d’accompagner les opérateurs intéressés par ce marché en leur apportant toutes les facilités nécessaires aussi bien dans l’identification de partenaires que dans les procédures administratives afin de nouer des relations commerciales avec les potentiels partenaires indonésiens.

M. Dawaleh a rappelé son récent déplacement qui l’avait conduit à Djakarta en 2015 pour visiter justement la précédente édition de la Foire Commerciale Indonésienne. Il a souligné la très bonne impression que lui et la délégation d’hommes d’affaires qui l’accompagnait ont été séduits par « cette prestigieuse plateforme de rencontre et d’échanges commerciaux » aussi bien avec la communauté d’affaire indonésienne qu’avec le reste du monde ». L’occasion pour lui de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour les opérateurs intéressés de découvrir ce marché florissant.

L’ambassadeur Indonésien et ses accompagnateurs ont à leurs tours vantés les mérites et les qualités de la Foire commerciale Indonésienne dont le succès a été bâti patiemment.

A travers une présentation projetée devant les opérateurs économiques, Imam Santoso a longuement exalté la quintessence et le suc des ressources et des productions indonésiennes dans tous les secteurs. Il a également présenté le réseau de partenaires commerciaux qui s’est construit autour de la Foire commerciale comme une solide preuve de la fiabilité des produits de consommation de qualités et à prix compétitifs des fournisseurs qui participent à la foire.

L’ambassadeur Santoso a enfin chaleureusement invité les hommes d’affaires Djiboutiens à visiter la 31ème foire commerciale indonésienne qui se tiendra du 12 au 16 Octobre 2016 à Djakarta en Indonésie.

MAS