Challenge Trophée 2016 : L’Ethiopie domine le challenge

Les Ethiopiens ont surclassé le tournoi dans les compétitions masculines et féminines, raflant trophées et médailles aux dépens de leurs compétiteurs de la région. La 4ème édition du Tournoi régional de Hanball, IHF Challenge Trophée zone A5, a été un sans fautes pour les champions éthiopiens qui ont reçu les honneurs du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports M. Hassan Mohamed Kamil au moment de la clôture du tournoi, vendredi soir au complexe de Balbala « Roi Fahad ».

La IV édition du Tournoi Challenge Trophée 2016 s’est clôturée vendredi soir avec une belle cérémonie de clôture parrainée par le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports. De nombreux convives ont pris part à la cérémonie qui a été haute en couleurs.

Le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, M. Hassan Mohamed Kamil a chaleureusement félicité l’ensemble des participants, et en particulier l’ensemble du staff et des techniciens qui ont contribué de près ou de loin au succès de cet important événement sportif qui a rehaussé l’image et le prestige de notre pays et de ses sportifs. Il a par ailleurs souligné que ce tournoi avait inculqué des valeurs patriotiques et citoyennes à tous les participants.

Par ailleurs, le SEJS a profité de l’occasion pour souligner l’importance que revêt le développement du sport aux yeux du Chef de l’Etat M. Ismail Omar Guelleh, qui l’a inscrite en priorité dans sa politique pour favoriser l’épanouissement de la jeunesse. La cérémonie a débuté par la remise des attestations aux arbitres, aux entraineurs et aux chefs de délégations. Puis, le maître de cérémonie a appelé sur le podium les équipes féminines pour la remise des médailles, pour la troisième, deuxième et la première place.

Pour rappel, les handballeuses Ethiopiennes, vainqueurs de cette 4ème édition, se sont adjugé les médailles d’or aux dépens des Djiboutiennes arrivées secondes sur le podium tandis que les Somaliennes sont arrivées sur la dernière marche du podium. Puis, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M. Hassan Mohamed Kamil a remis le trophée à l’équipe vainqueur, à savoir les éthiopiennes. Même schéma chez les garçons. L’équipe nationale d’Ethiopie a dominé le tournoi et a remporté le trophée remis par le SEJS. Nos champions se sont contentés de la médaille d’argent et le bronze est allé aux joueurs Somaliens.

Après la cérémonie de la clôture, le Secrétaire d’Etat s’est rendu au chevet d’un handballeur djiboutien blessé lors d’un match, en l’occurrence M. Mohamed Ali Houssein.

Le tournoi régional de Hanball, IHF Challenge Trophée 2016 a consacré les Ethiopiens sacré vainqueurs de ce tournoi avec des victoires serrées contre nos champions dans les deux catégories messieurs et dames. Les Djiboutiennes qui n’ont pas démérités ont été chaleureusement applaudis et félicités par les officiels et le public qui a envahi à chaque occasion les gradins du complexe sportif «Roi Fahd ».

Zouhour