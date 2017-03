Les CGC à l’heure du bilan et des perspectives

Début d’année oblige, l’heure est au bilan parmi les acteurs communautaires engagés dans le programme « SALAAM », pour la protection et la promotion des droits humains. Dernier acte en date, la rencontre intercommunautaire qui a réuni au siège de l’UNFD, la semaine dernière, l’ensemble des Comités de gestion communautaires de la capitale. Cette activité a été réalisée conjointement par l’UNFD et l’UNICEF et s’inscrit dans le cadre du programme conjoint UNFPA/UNICEF pour l’accélération de l’abandon des MGFs. Au menu de la rencontre, le bilan des activités et l’agenda avec les activités priorisés pour les années 2017 et 2018.

Quelles actions ont été menées pour quels résultats ? Quel plan d’action adopter pour les deux années 2017 et 2018 ? Ce sont les deux questions qui ont servi de fil conducteur à la rencontre intercommunautaire qui a réuni l’ensemble des comités de gestion communautaires de la capitale au siège de l’UNFD. Une rencontre de la plus haute importance au regard des nombreux défis et des ambitions des Comités de gestion communautaires engagés dans le programme SALAAM pour la protection et la promotion des droits humains.

Un travail d’évaluation qui a mobilisé les officiels de l’UNICEF et de l’UNFD qui soutiennent et mettent en œuvre ledit programme. Parmi les responsables qui ont pris part à la réunion, citons notamment Mme Alexandra Ilmer, Représentante adjointe de l’UNICEF, et ses collègues, Fathia Omar Hassan, responsables du programme de protection de l’enfance et Dekha David à l’agence onusienne, Côté UNFD, Roukya Ali Djama, coordinatrice des programmes a participé à la rencontre.

Et comme à l’accoutumée, ce sont les chants et danses culturels qui ont ouvert les débats. Débats qui furent d’abord agrémentés de sketchs et saynètes sur les thématiques inscrites au cœur du programme SALAAM comme la protection et la promotion des droits humains.

Puis, les échanges ont démarré par une brève présentation de Mme Mariam Kako et sa collègue Mme Halimo Nour, qui ont rappelé l’objet et les résultats attendus de la rencontre.

Une entrée en matière qui a valu aux responsables des différents Comités de gestion communautaires de se présenter au pupitre pour faire le bilan de leurs activités respectives. A commencer par le CGC de Damerjog, qui a fait part de ses réalisations. La porte-parole du comité s’est dite fière d’avoir réussi à obtenir des actes de naissances pour plus de 48 enfants nés dans la localité. Un geste fort, au vu des difficultés éprouvées par les familles à se procurer les documents administratifs et les actes d’Etat civil à cause des lenteurs du processus de déconcentration des administrations publiques.

Autre motif de fierté, les activités humanitaires à destination des orphelins et enfants vulnérables ainsi que le travail de sensibilisation au profit de la population sur l’hygiène, la propreté. Par-dessus tout, c’est surtout le travail de veille et la vigilance accrue face aux fléaux comme les MGFs qui est revenu sur les lèvres de la porte-parole du CGC.

En conclusion, elle a souligné que des réunions mensuelles permettaient de faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées.

Dans un second temps, c’est le CGC de Wahlé-Daba qui a, à son tour, fait un bref bilan sur ses activités. Et comme à Damerjog, ce sont les actes de naissances et le reste des actes d’Etat-civil qui ont été au cœur du travail quotidien du comité. Une situation qui s’explique par la forte précarité qui règne dans certains foyers incapables de supporter les frais induits par les actes administratifs. Des activités de nettoyage commun dans le quartier, le travail de sensibilisation et de veille sur le bannissement des pratiques comme les MGF ont pu ressortir de cet exposé. En outre, « une réunion mensuelle permet de faire les mises au point sur les activités » a annoncé la responsable du CGC. Aussi, le CGC a partage une innovation relative à la participation des enfants pour leur propre protection contre les MGFs.

Puis l’ensemble des représentants des CGC de la capitale se sont succédé à la tribune pour faire le point sur leurs activités et survoler le bilan de leur année. En somme, l’ensemble des thématiques prévues dans les différents volets du programme SALAAM ont fait le lit des présentations. A commencer par les activités comme l’hygiène et la propreté, l’éducation, la santé, les actes d’état-civil, à la protection des filles contre toutes formes de MGFs…etc. L’ensemble des CGC se sont réjoui des avancées et des progrès accomplis durant l’année écoulée. Les uns et les autres ont en outre exprimé leurs sincères remerciements aux officiels de l’UNICEF et de l’UNFD pour leur soutien permanent.

Il faut noter que la rencontre a permis de formuler des recommandations afin de réajuster les activités menées jusqu’alors. Par ailleurs, les acteurs se sont fixé de nouveaux plans d’actions avec des priorités conformément aux objectifs primordiaux et aux ambitions du programme SALAAM.

MAS